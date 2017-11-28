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Самарских болельщиков на жеребьевке ЧМ-2018 будет представлять Елизавета Леванова - победитель конкурса "Я – суперболельщик"

28 ноября 2017 22:59
39
Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве.
Как сообщает kc-camapa.ru, сегодня были объявлены 11 представителей городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, которые были выбраны в конкурсе "Я – Суперболельщик". Все они станут гостями финальной жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря в Москве, и получат по два билета на первый матч турнира в своем городе из рук легенд FIFA.

Самарских болельщиков на финальной жеребьевке ЧМ-2018 будет представлять Елизавета Леванова. Именно она стала победителем конкурса, проводившегося с 1 по 15 ноября 2017 года. Для участия в конкурсе необходимо было заполнить анкету и предоставить фото и видеоматериалы о себе. Организаторами конкурса были отобраны пять участников, из которых жюри выбрало одного победителя.

– "Крылья" – главная футбольная команда Самары, поэтому любой житель нашего города, человек, который любит футбол, считаю, должен поддерживать ребят. Другой команды у нас нет. Я не застала время, когда "Металлург" полностью заполнялся болельщиками, не застала единственный на данный момент бронзовый сезон. Но я уверена, что у нас все впереди! Настоящие болельщики, преданные клубу и городу – до сих пор посещают все матчи, несмотря ни на что! Мы вместе взлетаем, вместе падаем – очень многое зависит от нашей поддержки, игроки чувствуют настроение трибун, – считает Елизавета Леванова.




Фото:  kc-camapa.ru   
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