Самарские юнармейцы открыли парашютный сезон на аэродроме "Кряж"

102

Полноправным наследником пионерии можно по праву считать всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Его популярность набирает обороты не только среди детей и школьников, но и взрослых. Ежегодно в Самарской областидвижение пополняется сотнями юных патриотов.Самарские кадеты уже прошли начальную военную подготовку и имеют за плечами несколько прыжков. Но на Кряжском аэродроме они впервые прыгали с вертолета МИ-8.Также впервые юноши и девушки вручную раскрывали парашют, и это стало особым испытанием и предметом личной гордости каждого. Юнармейцы на «отлично» справились с поставленной задачей и теперь стали еще на один шаг ближе к получению первых парашютных разрядов.С очередным боевым крещением и с Днем рождения пионерии начинающих парашютистов поздравил начальник Самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов. Он пожелал юнармейцам упорства в достижении поставленных целей и отличной военной и гражданской карьеры на благо России, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.