Самарские велосипедисты стали чемпионами России
16 августа 2017 11:54
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Чемпионат России по велоспорту-шоссе в гонке критериум выиграли велосипедисты самарской ШВСМ №2.
Весь пьедестал почета в Твери, где проходила гонка, заняли самарцы: Кирилл Зюкин, Александр Жданов, Дмитрий Самохвалов. Отметим, что всего в состязании участвовало 26 гонщиков, пишет Самру.ру.
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