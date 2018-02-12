Самарские теннисисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису "Надежды России"
12 февраля 2018 21:32
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Мальчики (всего 160 участников):
1 место – Иван Романенко (г. Тольятти);
3 место – Георгий Макоян (г. Самара);
5 место – Александр Тюленев (г. Тольятти);
7 место – Богдан Шишканов (г. Тольятти);
11 место – Алексей Егоров (г. Самара);
56 место – Зубов Иван (г. Самара);
95 место – Григорий Крекер (г. Самара);
99 место – Даниил Наконечный (г. Самара).
Девочки (всего 146 участниц):
8 место – Мария Рагузина (г. Самара);
26 место - Анастасия Лукьянова (г. Самара);
51 место – Злата Сулейманова (г. Самара).
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