Самарские теннисисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису "Надежды России"

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Кстово (Нижегородская область) состоялись всероссийские соревнования по настольному теннису "Надежды России". В одном из крупнейших детских турниров принимали участие более 300 мальчиков и девочки 2008 года рождения и моложе. Спортсмены Самарской области завоевали два призовых места, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.1 место – Иван Романенко (г. Тольятти);3 место – Георгий Макоян (г. Самара);5 место – Александр Тюленев (г. Тольятти);7 место – Богдан Шишканов (г. Тольятти);11 место – Алексей Егоров (г. Самара);56 место – Зубов Иван (г. Самара);95 место – Григорий Крекер (г. Самара);99 место – Даниил Наконечный (г. Самара).8 место – Мария Рагузина (г. Самара);26 место - Анастасия Лукьянова (г. Самара);51 место – Злата Сулейманова (г. Самара).