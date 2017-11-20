Самарские спортсмены завоевали серебро и бронзу на Гран-при по дзюдо в Голландии

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В первый день соревнований на татами вышла. Успешно проведя два первые поединка с голландкой и португалкой, вышла в полуфинал, в котором боролась с представительницей Казахстана. В итоге эту встречу, как и последующую за бронзу, проиграла, остановившись в шаге от медали. Анастасия показала пятый результат. Еще одна самарчанка,, уступила в первой же встрече представительнице Голландии.А вот попытка, дающего параллельный зачет Самарской области, увенчалась наградой. В схватке за бронзовую медаль он победил иранца Гассема Нуризаде. На первом месте монгольский спортсмен Башху Ендонперенлей, на втором – россиянин Якуб Шамилов.Наконец, на третий и последний день соревнований на татами вышел. Безусловно, обладатель Кубков Европы 2012-13 годов претендовал на золото. Обошел спортсменов из Литвы, Монголии, Голландии. И лишь в финале уступил победителю Чемпионата Европы 2017 сербу Александру Куколю. В итоге у Магомедова – серебряная медаль Гран при, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.Фото: сообщает пресс-служба минспорта Самарской области