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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсмены завоевали медали всероссийских соревнований по стрельбе

2 мая 2017 15:29
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В них принимали участие спортсмены из различных регионов страны.
В Краснодаре с 20 по 27 апреля состоялись командный чемпионат России и всероссийские соревнования по стрельбе. В них принимали участие спортсмены из различных регионов страны.

Призерами соревнований стали стрелки Самарской области.

В рамках командного чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия в упражнении МВ-9 (стрельба из винтовки, дистанция - 50 метров) Евгений Ищенко, Александр Замаркин и Артем Филиппов заняли 3 место. Андрей Щепетков, Николай Репичев и Денис Репичев также завоевали бронзу в упражнениях МП-8 (малокалиберный пистолет, 25 метров) и МП-10
(малокалиберный пистолет, 25 метров)

На всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия в личных соревнованиях Денис Репичев в упражнении РП-5 (пистолет – револьвер, 25 метров) выиграл серебро. Бронзовые медали завоевали Евгений Ищенко в упражнении ВП-6 (винтовка, 10 метров). Андрей Щепетков в упражнении МП-8 и Ольга Кузнецова в упражнении ПП-2
(пистолет, 10 метров), сообщает пресс-служба облправительства. 
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