Самарские спортсмены завоевали медали всероссийских соревнований по стрельбе
2 мая 2017 15:29
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Призерами соревнований стали стрелки Самарской области.
В рамках командного чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия в упражнении МВ-9 (стрельба из винтовки, дистанция - 50 метров) Евгений Ищенко, Александр Замаркин и Артем Филиппов заняли 3 место. Андрей Щепетков, Николай Репичев и Денис Репичев также завоевали бронзу в упражнениях МП-8 (малокалиберный пистолет, 25 метров) и МП-10
(малокалиберный пистолет, 25 метров)
На всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия в личных соревнованиях Денис Репичев в упражнении РП-5 (пистолет – револьвер, 25 метров) выиграл серебро. Бронзовые медали завоевали Евгений Ищенко в упражнении ВП-6 (винтовка, 10 метров). Андрей Щепетков в упражнении МП-8 и Ольга Кузнецова в упражнении ПП-2
(пистолет, 10 метров), сообщает пресс-служба облправительства.
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