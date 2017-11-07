Самарские спортсмены завоевали медали первенство России по спортивному ориентированию

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В дисциплине «кросс-классика – общий старт» серебро завоевали Анна Дворянская (возрастная категория до 21 года) и Мария Томан (до 17 лет).В дисциплине «кросс-лонг» среди юниорок до 21 года Анна Дворянская стала второй, Илья Каюков (до 19 лет) и Леонид Самыкин (до 15 лет) завоевали бронзу, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.