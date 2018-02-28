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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсмены завоевали две медали на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров

28 февраля 2018 21:37
240
В Санкт - Петербурге завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет. Две медали у наших спортсменов! В тройном прыжке Денис Обертышев завоевал серебро, его результат - 16,31 метра. Инна Пузик стала бронзовым призером в беге на 400 метров (54,82 секунды), сообщает минспорта Самарской области
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