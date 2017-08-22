Самарские спортсмены завоевали две медали XXIX Всемирной летней Универсиады
22 августа 2017 09:42
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В китайском Тайбее проходит XXIX Всемирная летняя Универсиада. В составе сборной РФ участие в соревнованиях принимают 11 спортсменов Самарской области. На старте Универсиады представители региона выиграли медали в дзюдо и плавании.
Самарская дзюдоистка Валентина Костенко в весовой категории 63 кг по ходу турнира одолела соперниц из Бельгии, Голландии, Италии. В полуфинале она уступила японке Айми Ноучи.
В схватке за бронзу Костенко одолела Анастасию Шевченко из Украины.
«Я очень довольна результатом. Мы с Валентиной работаем вместе только полтора года, и это первая совместная медаль на международных соревнованиях. Было тяжело: травмы, неудачи, но Валя очень целеустремленный человек и идет к своей цели, несмотря на трудности», - рассказала тренер Костенко Анна Сараева.
Пловчиха Анастасия Гуженкова (воспитанница тольяттинской КСДЮСШОР № 10 «Олимп») завоевала серебряную медаль в кролевой эстафете 4 по 100 метров. Результат российской команды - 3 минуты 39,39 секунды. Победителями стали канадские спортсменки (3.39,21), бронза у американок (3.40,09).
Напомним, что в XXIX Всемирной летней Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны, которые разыграют 275 комплектов медалей по 22 видам спорта. В российскую сборную вошли 348 спортсменов, представляющие 53 субъекта страны и более 100 ВУЗов, сообщает сайт облправительства.
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