Самарские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА

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Никита Прохоров (класс F46) стал двукратным победителем чемпионата. В метании диска он показал результат 46,67 метра, в толкании ядра - 14,74 метра.Николь Родомакина (Т47) завоевала золото в прыжках в длину (5,47 метра).Дмитрий Сакеев (F34) получил серебро в метании копья, бронзу в метании диска.Роман Андреев (F44) занял второе место в метании диска и третье в толкании ядра.Валерия Фомина (F37) получила два серебра – в метании диска и толкании ядра, сообщает пресс-служба облправительства.На фото Никита Прохоров