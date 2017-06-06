Самарские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА
6 июня 2017 15:51
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Никита Прохоров (класс F46) стал двукратным победителем чемпионата. В метании диска он показал результат 46,67 метра, в толкании ядра - 14,74 метра.
Николь Родомакина (Т47) завоевала золото в прыжках в длину (5,47 метра).
Дмитрий Сакеев (F34) получил серебро в метании копья, бронзу в метании диска.
Роман Андреев (F44) занял второе место в метании диска и третье в толкании ядра.
Валерия Фомина (F37) получила два серебра – в метании диска и толкании ядра, сообщает пресс-служба облправительства.
На фото Никита Прохоров
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