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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА

6 июня 2017 15:51
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В нем участвовало около 300 атлетов из 50 регионов страны.
В Смоленске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем участвовало около 300 атлетов из 50 регионов страны. По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 9 наград.

Никита Прохоров (класс F46) стал двукратным победителем чемпионата. В метании диска он показал результат 46,67 метра, в толкании ядра - 14,74 метра.

Николь Родомакина (Т47) завоевала золото в прыжках в длину (5,47 метра).

Дмитрий Сакеев (F34) получил серебро в метании копья, бронзу в метании диска.

Роман Андреев (F44) занял второе место в метании диска и третье в толкании ядра.

Валерия Фомина (F37) получила два серебра – в метании диска и толкании ядра, сообщает пресс-служба облправительства. 


На фото Никита Прохоров
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