Самарские спортсмены завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Башкирии

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«На этом турнире собрались спортсмены из сильнейших регионов: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Оренбурга, Перми, Татарстана, Башкирии. Перед нашими дзюдоистами стояло несколько задач: проверка своих сил, выявление ошибок, просмотр ошибок и, конечно же, отбор на Россию», - рассказала старший тренер Самарской области по дзюдо команд девушек и юниорок Анна Сараева.4 раза самарские спортсменки поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Золото завоевали Ольга Комарова (Тольятти, тренер Завьялов П.А.) в весовой категории 48 кг, Анастасия Гомозкова (Самара, СШОР №11, тренер Сараева А.А.) в весовой категории 52 кг, Дилбара Салкарбек (Самара, СШОР №11, тренер Сараева А.А.) в весовой категории 57 кг, Екатерина Мутных (Самара, СШОР №11, тренер Сараева А.А.) в весовой категории 70 кг. Кроме того, Анастасию Гомозкову отметили также грамотой за лучшую технику на турнире.В копилке нашего региона и 5 серебряных медалей. Награды на счету Дмитрия Якимова (Самара, ДЮСШ №18, тренер Савинов А.А.) в весовой категории 60 кг, Виктора Глухова (ГУОР г. Самара, тренер Кокарев А.Н.) в весовой категории 66 кг, Александры Минаевой (Самара, СШОР №11) в весовой категории 52 кг, Виты Майданик (МБОУ ДО «Гранит» г. Тольятти, тренер Завьялов П.А.) в весовой категории 57 кг, Алины Рябовой (Самара, СШОР №11, тренер Герасимов С.В.) в весовой категории 63 кг.Бронзовыми призерами стали 3 самарских спортсменки: Эльнара Алиева (Самара, СШОР №11, тренер Сараева А.А.) в весовой категории 48 кг, Марьям Есеркеева (Самара, СШОР №11, тренер Герасимов С.В.) в весовой категории 52 кг, Надежда Румянцева (Самара, СШОР №11, тренер Сараева А.А.) в весовой категории 63 кг.«Это был первый старт после длительного перерыва, и результат говорит о том, что сборная региона с пользой провела это время. Конкуренция была достойная, победы давались нелегко, но в Самарской области сильная школа женского дзюдо и девочки в очередной раз это доказали», - подчеркнула Анна Сараева.Турнир стал отборочным на Первенство России до 23 лет, которое пройдет в марте в Смоленске, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.