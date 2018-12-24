Самарские спортсмены завоевали 14 медалей на Кубке России по плаванию (спорт слепых)
24 декабря 2018 19:08
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Команду Самарской области представляли 7 спортсменов.
Мастер спорта международного класса Андрей Буков завоевал серебряную медаль в дисциплине 50 метров баттерфляем.
Уроженка села Большая Глушица Анастасия Викулова выиграла три золотые медали: 50 и 100 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание.
Воспитанники Тольяттинской КСДЮСШОР №10 «Олимп» внесли в копилку Самарской области 10 медалей.
Ирина Дрокина завоевала шесть медалей: три серебряные (400 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание, 100 метров баттерфляй), три бронзовые (50 м на спине, 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляй). Александр Бурлачев занял первое место на дистанции 100 м баттерфляй. Илья Нарубин: серебро 50 м и бронза 100 м на спине. Егор Сухарев занял третье место на дистанции 100 м баттерфляй.
Всего команда Самарской области завоевала 14 медалей и заняла 6 место в общекомандном зачете, передает пресс-служба минспорта СО.
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