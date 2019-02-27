Самарские спортсмены выступят на XXIX Всемирной зимней универсиаде

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Софья Евдокимова – Егор Базин – воспитанники спортивной школы СШОР № 1, сотрудники «Цента спортивной подготовки Самарской области». Тренер - Олег Судаков. Вместе выступают с 2007 года, с 2011 года входят в сборные команды России. Выигрывали первенство России среди юношей, становились призерами этапов Кубка России и международных турниров. В 2017 году на чемпионате России заняли 6 место. На зимней Всемирной Универсиаде – 2017 (Алма-Ата, Казахстан) завоевали серебро. В декабре 2018 года тольяттинская пара впервые в своей карьере завоевала бронзу чемпионата России. В январе 2019 года на дебютном для себя чемпионате Европы в Минске заняли 9 место. Дата выступления в Красноярке – 6 и 7 марта.«Дрим Тим» – самарская команда по синхронному катанию на коньках, состоит из спортсменов ДЮСШ № 10 (Самара). Команда «Дрим Тим» является 6-ти кратным чемпионом России, победителем этапов Кубка мира, многократным серебряным и бронзовым призером чемпионатовРоссии. Тренер – Елена Михайлова, хореограф – Ольга Русских. Дата выступления в Красноярске – 8 и 9 марта.Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области- Всемирная универсиада – это престижное и значимое международное соревнование. Сильный состав участников, серьезная конкуренция. Всегда жесткий отбор для попадания в состав сборной России. Прекрасно известно, какой высокий уровень российского фигурного катания,поэтому очень ценно, что самарские фигуристы смогли отобраться для участия в Универсиаде в Красноярске. Это результат той поддержки, которую сегодня регион оказывает развитию фигурного катания в Самарской области. Сегодня у нас есть хорошие условия для подготовкиспортсменов. Если наши фигуристы выступят на своем уровне, то, уверен, покажут хороший результат в Красноярске. Будем следить за соревнованиями, болеть за наших ребят, передает пресс-служба облправительства.