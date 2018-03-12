Самарские спортсмены выиграли первенство Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов

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В командном турнире саблисток в составе сборной РФ выступала Мария Зинюхина из Тольятти. Российские спортсменки (Дарья Дрозд, Алина Ключникова, Валерия Кобзева, Мария Зинюхина) обыграли соперниц из Румынии (45:21) и Турции (45:42). В финальном поединке хозяйки турнира встречались с командой Венгрии. По ходу встречи российские саблистки уступали 10 баллов (25:35), но смогли вырвать победу (45:42) и завоевать золотые медали.Самарец Кирилл Бородачев получил золото в соревнованиях по рапире. Он успешно преодолел отборочный этап, а на стадии плей-офф одолел спортсменов из Великобритании, Турции, Франции. В финале Бородачев оказался сильнее Давиде Филиппи из Италии – 15:10.В командном турнире рапиристов Кирилл Бордачев и его родной брат, Антон Бородачев, вместе с двумя партнерами по сборной РФ, заняли первое место.В соревнованиях шпажисток выступала самарская спортсменка Екатерина Тарасова. В командном зачете (Марина Кесаева, Анастасия Солдатова, Екатерина Тарасова, Кристина Ясинская) российские спортсменки стали серебряными призерами, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.