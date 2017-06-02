Самарские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

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В соревнованиях участвовали около 50 сильнейших спортсменов страны из 19 регионов.Золотые награды завоевали Наталья Далекова (на фото) и Николай Крыгин. Серебро в активе Надежды Федосеевой. Бронзу получили Андрей Коновалов и Наталья Валаева.В общекомандном зачете Самарская область заняла первое место.Фото sport.mstm.samregion.ru