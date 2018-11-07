Самарские спортсмены стали призерами соревнований в Казани по подводному спорту

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Он отработал на поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах 696 часов, руководил ликвидацией всех крупных чрезвычайных ситуаций в Самарской области и за ее пределами.
Народное признание 2018: начальник ПСС СО Олег Моцарь был отмечен в номинации «Признание и уважение»
Учебное заведение сочетает гуманитарное, социальное и теологическое направления подготовки.
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров посетили Поволжский православный институт в Тольятти
Для пенсионеров – 8080 рублей.
В Самарской области установлена величина прожиточного минимума на третий квартал текущего года
На территории региона функционирует более 4,2 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций
СО вошла в пятерку лидеров рейтинга субъектов РФ по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО
Значение Парада переоценить невозможно — он оказал существенное влияние на исход ВОВ, в нужный момент подняв боевой дух советских солдат, и деморализовав противника, показав ему что российский народ не сломлен и не готов сдаваться.
В районах Самарской области проходят мероприятия, посвященные Параду Памяти
До 15 ноября на сайте добровольцыроссии.рф проходит народное голосование, где можно отдать голос за понравившийся проект.
Претендентами на победу во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» стали 2 самарских участника
В настоящее время с более чем 20-ю провинциями Китая осуществляется торгово-экономическое сотрудничество.
Вопросы сотрудничества с Китайской народной республикой обсудили в рамках визита в регион официальной делегации
сегодня  Среда, 7 ноября, 17:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/11:
USD 65.99
0.41
EUR 75.32
0.33
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсмены стали призерами соревнований в Казани по подводному спорту

7 ноября 2018 15:57
85
Участие в турнире приняли более 600 спортсменов из 3 стран: 19-ть городов России, Казахстан, Колумбия.
С 2 по 5 ноября в Казани состоялись 10-ые открытые республиканские соревнования по подводному спорту (плавание в ластах). Соревнования проводились на призы Академии подводного спорта, УСК "Дворец водных видов спорта", чемпиона и рекордсмена мира, Европы, России заслуженного мастера спорта России Кабанова Павла Германовича.

Участие в турнире приняли более 600 спортсменов из 3 стран: 19-ть городов России, Казахстан, Колумбия.

Спортсменам из Самары удалось выиграть награды. В команде тренера Абзаловой Алсу Хайретдиновны выступали 23 спортсмена, которые завоевали 3 серебра и 3 бронзы (моноласта). В команде тренера Петрова Сергея Александровича на 44 спортсмена 1 серебро и 2 бронзы (классические ласты).

Результаты:

Дериглазова Арина 2003 г.р. (тренер Абзалова А.Х)
2 место, 200 м. в ластах 1:40.46 (кмс)
2 место, 50 м. в ластах 20.22
3 место, 100 м. в ластах 45.23
3 место, 400 м. в ластах 3:39.60


Лаптев Андрей (тренер Абзалова А.Х.)
2 место, 50 м. в ластах 27.01
3 место, 200 м. в ластах 2:22.51

Кряков Арсений 2001 г.р. (тренер Петров С.А.)
2 место, 50 м. в классических ластах 21.40 (кмс)

Надеждин Захар 2005 г.р. (тренер Петров С.А.)
3 место, 100 м. в классических ластах, 49.67
3 место, 200 м в классических ластах, 1:54.03, передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:     пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
27 октября 2018  13:01
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
523
26 октября 2018  22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.  ЧМ-2018
405
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
857
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7609
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8152
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7898
Весь список
Спорт в регионе
7 ноября 2018  16:01
В Уфе состоялся Кубок России по тхэквондо ГТФ, участниками которого стали более 800 спортсменов из 39 регионов.
Команда Самарской области выиграла Кубок России по тхэквондо ГТФ
В Уфе состоялся Кубок России по тхэквондо ГТФ, участниками которого стали более 800 спортсменов из 39 регионов.   Спорт в регионе
100
7 ноября 2018  15:57
Участие в турнире приняли более 600 спортсменов из 3 стран: 19-ть городов России, Казахстан, Колумбия.
Самарские спортсмены стали призерами соревнований в Казани по подводному спорту
Участие в турнире приняли более 600 спортсменов из 3 стран: 19-ть городов России, Казахстан, Колумбия.   Спорт в регионе
84
6 ноября 2018  21:04
Общая сумма задолженности пермского клуба составляет 540 миллионов 32 тысячи рублей.
Суд признал ФК "Амкар" банкротом
Общая сумма задолженности пермского клуба составляет 540 миллионов 32 тысячи рублей.  Спорт в регионе
367
6 ноября 2018  20:39
Братья Кирилл и Антон Бородачевы заняли первое и второе места.
Самарские рапиристы разделили подиум в Лондоне
Братья Кирилл и Антон Бородачевы заняли первое и второе места.  Спорт в регионе
362
6 ноября 2018  12:18
"Нова" сыграла на полуфинальном этапе Кубка России по волейболу
В Новосибирске прошел полуфинальный этап соревнований.  Спорт в регионе
282
6 ноября 2018  11:56
Самарский дзюдоист выиграл молодежное первенство Европы Он победил в весовой категории 100 кг.
Самарский дзюдоист выиграл молодежное первенство Европы
Он победил в весовой категории 100 кг. Спорт в регионе
241
6 ноября 2018  11:34
Самарский спортсмен стал призером всероссийского турнира по настольному теннису Соревновались участники 008 года рождения и моложе.
Самарский спортсмен стал призером всероссийского турнира по настольному теннису
Соревновались участники 008 года рождения и моложе. Спорт в регионе
195
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
659
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
740
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
724
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
743
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
676
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1323
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
22
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1037
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1400
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1465
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2587
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1969
Весь список

Мероприятия
В районах Самарской области проходят мероприятия, посвященные Параду Памяти
11 ноября Самарская область узнает имя лучшего студента 2018 года
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самарской области отметил свой первый день рождения
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные