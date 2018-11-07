Самарские спортсмены стали призерами соревнований в Казани по подводному спорту

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Участие в турнире приняли более 600 спортсменов из 3 стран: 19-ть городов России, Казахстан, Колумбия.Спортсменам из Самары удалось выиграть награды. В команде тренера Абзаловой Алсу Хайретдиновны выступали 23 спортсмена, которые завоевали 3 серебра и 3 бронзы (моноласта). В команде тренера Петрова Сергея Александровича на 44 спортсмена 1 серебро и 2 бронзы (классические ласты).Результаты:Дериглазова Арина 2003 г.р. (тренер Абзалова А.Х)2 место, 200 м. в ластах 1:40.46 (кмс)2 место, 50 м. в ластах 20.223 место, 100 м. в ластах 45.233 место, 400 м. в ластах 3:39.60Лаптев Андрей (тренер Абзалова А.Х.)2 место, 50 м. в ластах 27.013 место, 200 м. в ластах 2:22.51Кряков Арсений 2001 г.р. (тренер Петров С.А.)2 место, 50 м. в классических ластах 21.40 (кмс)Надеждин Захар 2005 г.р. (тренер Петров С.А.)3 место, 100 м. в классических ластах, 49.673 место, 200 м в классических ластах, 1:54.03, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО