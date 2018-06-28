Самарские спортсмены стали победителями Кубка России по пляжному теннису

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РезультатыКУБОК РОССИИ ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУМУЖЧИНЫ, ПАРНЫЙ РАЗРЯД1 место – Николай ГУРЬЕВ, Андрей КОЗБИНОВ (оба Самара)2 место – Игорь ПАНИН (Самара), Иван СЫРОВ (Санкт-Петербург)3 место – Станислав ЗЕЛЕНКОВ, Павел ШЛЯХОВ (оба Москва)ЖЕНЩИНЫ, ПАРНЫЙ РАЗРЯД1 место – Ирина ГЛИМАКОВА (Санкт-Петербург), Дарья ЧУРАКОВА (Самара)2 место – Екатерина ГЛАЗКОВА, Анна РОМАНОВА (обе Москва)3 место – Екатерина КИРГИЗОВА (Самара), Регина ЛИВАНОВА (Ярославль)МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, СМЕШАННЫЙ ПАРНЫЙ РАЗРЯД1 место – Ирина ГЛИМАКОВА (Санкт-Петербург), Андрей КОЗБИНОВ (Самара)2 место – Дарья ЧУРАКОВА, Игорь ПАНИН (оба Самара)3 место – Анастасия МАЛКИНА (Самара), Николай ЖУЙКО (Королев)ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 17 ЛЕТЮНОШИ, ПАРНЫЙ РАЗРЯД1 место – Александр ЛУНИС (Тольятти), Сергей САМОХВАЛОВ (Энгельс)2 место – Михаил ЖЕЛЕЗНОВ (Королев), Арсений ЗИНКЕЕВ (Тольятти)3 место – Мирон КУДРИН (Тольятти), Даниил ПОКИДИН (Москва)ДЕВУШКИ, ПАРНЫЙ РАЗРЯД1 место – Александра ГОРЮНОВА (Реутов), Анастасия РОСЛИЧЕНКО (Саратов)2 место – Елизавета КУДИНОВА, Алена ШИШОВА (обе Рыбинск)3 место – Дарья КАЛИЧИНИНА, Наталья САГОЯН (обе Тольятти)ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, СМЕШАННЫЙ ПАРНЫЙ РАЗРЯД1 место – Елизавета КУДИНОВА, Дмитрий ИВАНОВ (оба Рыбинск)2 место – Дарья КАЛИЧИНИНА, Арсений ЗИНКЕЕВ (оба Тольятти)3 место – Александра ГОРЮНОВА (Реутов), Сергей САМОХВАЛОВ (Энгельс)