Самарские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на байдарках и каноэ

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Ксения Курач завоевала золото в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. В каноэ-двойке Курач, вступая вместе с Олесей Никофоровой из Ростова-на-Дону, на дистанции 200 метров выиграла бронзу.Михаил Павлов в каноэ-четверке вместе с партнерами по сборной РФ стал чемпионом мира на дистанции 500 метров, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО