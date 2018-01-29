Самарские спортсмены стали призерами первенства России по фехтованию среди юниоров и юниорок
29 января 2018 19:37
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В турнире Антон Бородачев завоевал бронзу.
В командных соревнований по шпаге среди девушек сборная Самарской области (Алина Захарченко, Полина Попова, Регина Сколышева, Екатерина Тарасова) стали серебряными призерами, уступив в финале соперницам из Москвы, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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