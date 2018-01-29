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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсмены стали призерами первенства России по фехтованию среди юниоров и юниорок

29 января 2018 19:37
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В нем принимали участие более 500 сильнейших спортсменов из почти 30 регионов страны.
В Курске завершилось первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. В нем принимали участие более 500 сильнейших спортсменов из почти 30 регионов страны. В число призеров соревнований вошли фехтовальщики Самарской области.

В турнире Антон Бородачев завоевал бронзу.

В командных соревнований по шпаге среди девушек сборная Самарской области (Алина Захарченко, Полина Попова, Регина Сколышева, Екатерина Тарасова) стали серебряными призерами, уступив в финале соперницам из Москвы, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.  
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Комментарии



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