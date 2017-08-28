Самарские спортсмены на чемпионате мира по пляжному теннису в Италии завоевали золото

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Самарские спортсмены Людмила Никоян и Николай Гурьев (ГАУ СШОР №1) на чемпионате мира завоевали золото в смешанном парном разряде. Кроме того, они выполнили норматив на присвоение спортивного звания "Мастер спорта международного класса России", сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.Фото: пресс-служба минспорта Самарской области