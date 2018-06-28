Самарские спортсмены - призеры первенства России по бильярдному спорту

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Среди юношей 13-16 лет (дисциплина - "динамичная пирамида") Александр Молчанов завоевал серебряную медаль. В финале он уступил сопернику из Владимира.Среди девочек до 13 лет (дисциплина - "свободная пирамида") 9-ти летняя Валерия Кондратьева выиграла бронзу. Кроме того, она получила приз как самая юная участница первенства.