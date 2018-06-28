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Самарские спортсмены - призеры первенства России по бильярдному спорту
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсмены - призеры первенства России по бильярдному спорту

28 июня 2018 15:45
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В Евпатории состоялось первенство России по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек от 13 до 16 лет. Первенство собрало 109 участников из 25 регионов страны.
В Евпатории состоялось первенство России по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек от 13 до 16 лет. Первенство собрало 109 участников из 25 регионов страны.

Среди юношей 13-16 лет (дисциплина - "динамичная пирамида") Александр Молчанов завоевал серебряную медаль. В финале он уступил сопернику из Владимира.

Среди девочек до 13 лет (дисциплина - "свободная пирамида") 9-ти летняя Валерия Кондратьева выиграла бронзу. Кроме того, она получила приз как самая юная участница первенства. 
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