Самарские спортсмены - призеры первенства России по бильярдному спорту
28 июня 2018 15:45
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Среди юношей 13-16 лет (дисциплина - "динамичная пирамида") Александр Молчанов завоевал серебряную медаль. В финале он уступил сопернику из Владимира.
Среди девочек до 13 лет (дисциплина - "свободная пирамида") 9-ти летняя Валерия Кондратьева выиграла бронзу. Кроме того, она получила приз как самая юная участница первенства.
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