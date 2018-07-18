Самарские спортсмены - чемпионы России по гребле на байдарках и каноэ

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Серебро завоевали Илья Штокалов в каноэ-одиночке на 1000 метров и Кристина Полежай в байдарке-двойке на 200 метров.Михаил Павлов занял 1 место в каноэ-одиночка на 500 метров и в каноэ-четверке на 500 метров, 2 место в каноэ-двойке на 500 метров.Ксения Курач получила золото в каноэ-одиночке на 500 метров и 5 км, каноэ-двойке на 200 метров. Также у нее серебро в каноэ-одиночке на 200 метров.Ксения Никифорова завоевала золотую медаль в каноэ- двойке на 200 метров.Михаил Павлов, Ксения Курач и Ксения Никифорова прошли отбор на чемпионат мира, который состоится с 22 по 26 августа в Португалии, передает пресс-служба минспорта СО.