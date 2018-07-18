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Самарские спортсмены - чемпионы России по гребле на байдарках и каноэ

18 июля 2018 14:17
89
По его итогам спортсмены Самарской области завоевали 10 медалей.
В Москве состоялся чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. По его итогам спортсмены Самарской области завоевали 10 медалей.

Серебро завоевали Илья Штокалов в каноэ-одиночке на 1000 метров и Кристина Полежай в байдарке-двойке на 200 метров.

Михаил Павлов занял 1 место в каноэ-одиночка на 500 метров и в каноэ-четверке на 500 метров, 2 место в каноэ-двойке на 500 метров.

Ксения Курач получила золото в каноэ-одиночке на 500 метров и 5 км, каноэ-двойке на 200 метров. Также у нее серебро в каноэ-одиночке на 200 метров.

Ксения Никифорова завоевала золотую медаль в каноэ- двойке на 200 метров.

Михаил Павлов, Ксения Курач и Ксения Никифорова прошли отбор на чемпионат мира, который состоится с 22 по 26 августа в Португалии, передает пресс-служба минспорта СО.
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