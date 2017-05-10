Самарские спортсменки завоевали серебро этапа Кубка мира по фехтованию

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В Рио – де – Жанейро (Бразилия) состоялся этап Кубка мира по фехтованию (шпага) среди женщин. В составе сборной России в командном турнире серебряные награды получили самарские спортсменкиВ командном первенстве сборная России (Яна Зверева, Алена Комарова, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина) обыграла Японию – 45:38, Германию – 40:34, Китай – 38:32. В финале российские шпажистки встречались с соперницами из Франции и в упорной борьбе уступили со счетом 28:29.В личном турнире Алена Комарова проиграла на стадии 1\32 финала, Виолетта Храпина завершила свое выступление в 1\16 финала, сообщает пресс-служба облправитьельства.