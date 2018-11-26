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Самарские спортсменки-призеры всероссийских соревнований по спортивной аэробике

26 ноября 2018 17:04
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В Москва прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике
В Москва прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике "Кубок мечты" памяти заслуженного тренера России Татьяны Соловьевой. В них участвовало около 1100 спортсменов, в том числе и представители Самарской области, завоевавши медали.

В дисциплине "гимнастическая платформа" (юноши и девушки, 12-14 лет) бронзовые медали завоевали Демьянкова Ксения, Цыганкова Ксения, Васильева Ксения, Лаврова Мария, Мастерова Виктория, Цыганова Дарья, Данилова Ирина (тренеры - Сергеева Инна, Головачева Людмила).

В той же дисциплине, но в категории "юниоры и юниорки, 15-17 лет" бронзу получили Фурман Ирина, Манашева Гузель, Пришлякова Ксения, Малышенко Алина, Савельева Мария, Федотова Варвара, Золотарева Юлия (тренеры - Сергеева Инна, Головачева Людмила).

В возрастной категории 6-8 лет в самой сложной дисциплине "индивидуальные выступления" Сенина Василиса (тренеры - Сергеева Инна, Головачева Людмила) с результатом 15,6 баллов заняла 23 место среди 87 участников, передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:     пресс-служба минспорта СО
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