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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские шпажистки завоевали три медали международного турнира

16 февраля 2017 13:43
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В соревнованиях принимали участие 182 фехтовальщицы в возрасте до 23 лет.

В Бусто-Арзицио (Италия) состоялся международный турнир по шпаге в рамках Европейского молодежного цикла. В соревнованиях принимали участие 182 фехтовальщицы в возрасте до 23 лет. По итогам турнира спортсменки Самарской области завоевали три медали.

Самарские шпажистки Алена Комарова, Ирина Охотникова и Даниела Храпина успешно преодолели квалификационный этап, и вышли в финальный раунд. В 1\16 финала они поочередно обыграли соперниц из Италии. В 1\8 финала Комарова оказалась сильнее Алессандры Сегатто (Италия) – 15:5, Храпина Джиневры Роато (Италия) – 15:9, а Охотникова в упорной борьбе одолела соотечественницу Викторию Кузьменкову – 15:14.

Без больших сложностей губернские спортсменки прошли стадию четвертьфинала. Далее самарским шпажисткам пришлось противостоять друг другу: Комарова оказалась сильнее Охотниковой (15:10). В другом полуфинале Храпина уступила Софии Сиснерос из Испании (12:15).

В поединке за золотую медаль Алена Комарова взяла вверх над Софией Сиснерос (15:9), став победительницей турнира, а Ирина Охотникова и Даниела Храпина получили бронзовые награды, сообщает пресс-служба облправительства.

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