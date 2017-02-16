Самарские шпажистки завоевали три медали международного турнира

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В Бусто-Арзицио (Италия) состоялся международный турнир по шпаге в рамках Европейского молодежного цикла. В соревнованиях принимали участие 182 фехтовальщицы в возрасте до 23 лет. По итогам турнира спортсменки Самарской области завоевали три медали.Самарские шпажисткиуспешно преодолели квалификационный этап, и вышли в финальный раунд. В 1\16 финала они поочередно обыграли соперниц из Италии. В 1\8 финала Комарова оказалась сильнее Алессандры Сегатто (Италия) – 15:5, Храпина Джиневры Роато (Италия) – 15:9, а Охотникова в упорной борьбе одолела соотечественницу Викторию Кузьменкову – 15:14.Без больших сложностей губернские спортсменки прошли стадию четвертьфинала. Далее самарским шпажисткам пришлось противостоять друг другу: Комарова оказалась сильнее Охотниковой (15:10). В другом полуфинале Храпина уступила Софии Сиснерос из Испании (12:15).В поединке за золотую медаль Алена Комарова взяла вверх над Софией Сиснерос (15:9), став победительницей турнира, а Ирина Охотникова и Даниела Храпина получили бронзовые награды, сообщает пресс-служба облправительства.