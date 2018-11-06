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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские рапиристы разделили подиум в Лондоне

6 ноября 2018 20:39
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Братья Кирилл и Антон Бородачевы заняли первое и второе места.
Братья Кирилл и Антон Бородачевы заняли первое и второе места соответственно на этапе Европейского молодежного цикла, который прошел в Лондоне в минувшие выходные, передает «СО» ОНЛАЙН
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