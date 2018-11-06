Самарские рапиристы разделили подиум в Лондоне
6 ноября 2018 20:39
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Комментарии
ЧМ-2018
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
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26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
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22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
6 ноября 2018 21:04
Общая сумма задолженности пермского клуба составляет 540 миллионов 32 тысячи рублей. Спорт в регионе
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6 ноября 2018 20:39
Братья Кирилл и Антон Бородачевы заняли первое и второе места. Спорт в регионе
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6 ноября 2018 12:18
В Новосибирске прошел полуфинальный этап соревнований. Спорт в регионе
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6 ноября 2018 11:56
Он победил в весовой категории 100 кг. Спорт в регионе
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6 ноября 2018 11:34
Соревновались участники 008 года рождения и моложе. Спорт в регионе
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6 ноября 2018 10:28
В губернии остается лишь одна легитимная структура этого вида спорта. Спорт в регионе
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6 ноября 2018 09:53
Чем Божович лучше Тихонова и как Яковлев вернул 2010-й. Спорт в регионе
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Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
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21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
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12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
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9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
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8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
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3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
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Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
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9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
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27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
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25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
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22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
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19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
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Мероприятия