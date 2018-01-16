Самарские пятиборцы заняли первые места в личном и командном зачетах на всероссийском турнире
16 января 2018 15:39
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В личном турнире 21 - летний Александр Лифанов безупречно выступил во всех видах программы и уверенно завоевал золото. На втором месте Данил Калимуллин из Московской области, на третьем – Олег Наумов из Санкт-Петербурга.
В мужском командном первенстве сборная Самарской области в составе Александра Лифанова, Ильи Фролова, Дмитрия Лукача и Артема Кабанова стали первыми, опередив сборные Нижегородской и Московской областей.
Этот год – мой первый полноценный сезон во взрослом пятиборье, раньше по возрасту мог выступать как среди взрослых, так и по юниорам. Рад, что удалось показать хороший результат на первом же старте. Тем более, у меня была непростая ситуация. В конце августа на соревнованиях получил перелом руки, потом пришлось восстанавливаться. К новому сезону готовился очень серьезно. Тренировался буквально до конца декабря, 2 января уже проводил занятия. В итоге – два золота на турнире в Москве. Теперь в феврале буду выступать на этапе Кубка мира. Моя нынешняя задача – закрепиться во взрослом пятиборье, хорошо проявить себя», - рассказал Александр Лифанов, сообщает пресс-служба облправительства.
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