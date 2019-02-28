Самарские пятиборцы - победители всероссийского турнира
28 февраля 2019 22:36
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В старшей возрастной группе (троеборье) Арина Колобова завоевала серебро, команда Самарской области - бронзу.
В младшей возрастной группе (двоеборье) Андрей Сокол занял первое место. Сборная Самарской области (Андрей Бекасов, Матвей Демухамедов, Тимофей Попов, Сокол) стала сильнейшей в командном первенстве. У девушек Виктория Синицына выиграла бронзу, команда Самарской области (Елена Захарова, Алла Пекарева, Синицына, Орехова) - золото, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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