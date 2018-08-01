Самарские полицейские обеспечили охрану общественного порядка на стадионе "Самара-Арена"

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Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка, перед началом матча были обследовали стадион "Самара-Арена" и прилегающая к нему территория с применением технических средств и служебных собак.Стражи правопорядка осуществляли регулирование движения на подъездах к стадиону «Самара-Арена», а также организовали патрулирование прилегающих к спортивному сооружению улиц.Грубых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не зафиксировано, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области