Самарские пловчихи завоевали медали чемпионата России в Казани

105

В первый день соревнований представители Самарской области завоевали 3 медали.в плавании на 200 метров вольным стилем завоевала бронзу со временем 1:54.28 секунды.на 400 метрах комплексом выиграла золото (4:34.87 секунды).а в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем стали бронзовыми призерами (3:38.65 секунды).Чемпионат в Казани является квалификационным соревнованием для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре в Ханчжоу (Китай), передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО