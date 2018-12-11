Самарские пенсионеры успешно сдали экзамены по ушу

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Около 300 человек приняли участие в бесплатных занятиях по ушу и китайской гимнастике. Тренировки для пожилых начались в январе 2018 года и проводились еженедельно в трех группах. Тренировки были специально адаптированы для старшего возраста и сочетали в себе элементы физических упражнений, медитации, массажа и дыхательной гимнастики.В конце ноября ученики старшего возраста сдавали "экзамены" по ушу, они демонстрировали выученные комплексы и разминочные упражнения и получали оценки. Успешное прохождение курса закрепилось традиционной китайской чайной церемонией."Поколение старшего возраста занимается с огромным усердием и удовольствием. Так как жить хочется. Да не просто хочется, а качественно. Какие бы богатства человек не накопил, а без здоровья никуда. Вот и находят эликсир продления жизни в наших занятиях. Самое важное, что у каждого есть результаты и положительные изменения в Здоровье", - подвела итоги проекта его руководитель, президент Самарской областной федерации ушу Светлана Звягинцева.Проект "Здоровье пожилых: перезагрузка" был реализован с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, передает Самарская федерация ушу.Фото: Самарская федерация ушу