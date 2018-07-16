Самарские легкоатлеты завоевали 6 медалей на Кубке России

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Спортсмены Самарской области завоевали 6 медалей.Александр Юрченко - золото в тройном прыжке (17,15 метра).Ольга Вельмяйкина - золото в тройном прыжке (13,46 метра).Валерия Храмова - золото в беге на 400 метров с барьерами (56,69 секунды).Софья Палкина - бронза в метании молота (66,24 метра).Анастасия Николаева - бронза в беге на 100 метров с барьерами (13,31 секунды).Александр Буяновский - бронза в беге на 400 метров (47,39 секунды), передает пресс-служба минспорта СО.