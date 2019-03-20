Самарские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате России среди ветеранов

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Команда Самарской области в очередной раз достойно проявила себя на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов в закрытом помещении. Соревнования проходили в Смоленске.Среди 7 спортсменов, представлявших губернию, выделялись ходоки из Тольятти. Анатолий Онучин, Игорь и Ольга Агишевы на троих завоевали 6 медалей, 3 из которых – золотые. 62-летняя Ольга Агишева является теперь уже 14-кратной чемпионкой России.- Я побеждал на Всемирных, Европейских и Азиатско-Тихоокеанских ветеранских играх, но еще ни разу не выигрывал чемпионаты страны, - поделился своей радостью 78-летний Анатолий Онучин, ставший чемпионом в ходьбе на 3 и 5 км. – Это говорит о высочайшей степени конкуренции на внутрироссийских стартах. Я счастлив, что очередная цель достигнута.Золотой дубль удался и 57-летней самарской почтальонше Софье Щепетковой. Она победила в беге на 800 и 1500 м. Особенно хорошо ее результат на 800-метровке – 2 мин 47 сек.Три награды в трех дисциплинах получила 76-летняя самарчанка Галина Куликова. Она первенствовала в толкании ядра, в прыжках в длину и была второй в прыжках в высоту.У Веры Авиловой - две "бронзы" в ходьбе, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО