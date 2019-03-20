Самарские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате России среди ветеранов
20 марта 2019 18:22
73
Среди 7 спортсменов, представлявших губернию, выделялись ходоки из Тольятти. Анатолий Онучин, Игорь и Ольга Агишевы на троих завоевали 6 медалей, 3 из которых – золотые. 62-летняя Ольга Агишева является теперь уже 14-кратной чемпионкой России.
- Я побеждал на Всемирных, Европейских и Азиатско-Тихоокеанских ветеранских играх, но еще ни разу не выигрывал чемпионаты страны, - поделился своей радостью 78-летний Анатолий Онучин, ставший чемпионом в ходьбе на 3 и 5 км. – Это говорит о высочайшей степени конкуренции на внутрироссийских стартах. Я счастлив, что очередная цель достигнута.
Золотой дубль удался и 57-летней самарской почтальонше Софье Щепетковой. Она победила в беге на 800 и 1500 м. Особенно хорошо ее результат на 800-метровке – 2 мин 47 сек.
Три награды в трех дисциплинах получила 76-летняя самарчанка Галина Куликова. Она первенствовала в толкании ядра, в прыжках в длину и была второй в прыжках в высоту.
У Веры Авиловой - две "бронзы" в ходьбе, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
738
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
602
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
876
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8000
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8476
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8207
Спорт в регионе
20 марта 2019 18:22
Среди 7 спортсменов, представлявших губернию, выделялись ходоки из Тольятти. Спорт в регионе
73
20 марта 2019 18:08
Участниками соревнований стали 442 борца из 60 субъектов России. Спорт в регионе
85
20 марта 2019 13:51
В конкурсе могут принять участие все желающие. Спорт в регионе
127
20 марта 2019 10:05
Состязания проводились в семи весовых категориях. Спорт в регионе
165
19 марта 2019 23:53
Отмечается, что делом заинтересовалась полиция, началось расследование. Спорт в регионе
175
19 марта 2019 17:57
Билеты можно приобрести в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Сила Спорта" и онлайн на клубном сайте с 20 марта, в кассах города – с 21... Спорт в регионе
250
18 марта 2019 22:39
В матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Казахстана. Спорт в регионе
273
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
391
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
378
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
823
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
553
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1501
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
703
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
626
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1602
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1787
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
974
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
880
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1329
Мероприятия