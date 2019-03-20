Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 20 марта, 20:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/03:
USD 64.32
-0.35
EUR 73
-0.36
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате России среди ветеранов

20 марта 2019 18:22
73
Среди 7 спортсменов, представлявших губернию, выделялись ходоки из Тольятти.
Команда Самарской области в очередной раз достойно проявила себя на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов в закрытом помещении. Соревнования проходили в Смоленске.

Среди 7 спортсменов, представлявших губернию, выделялись ходоки из Тольятти. Анатолий Онучин, Игорь и Ольга Агишевы на троих завоевали 6 медалей, 3 из которых – золотые. 62-летняя Ольга Агишева является теперь уже 14-кратной чемпионкой России.

- Я побеждал на Всемирных, Европейских и Азиатско-Тихоокеанских ветеранских играх, но еще ни разу не выигрывал чемпионаты страны, - поделился своей радостью 78-летний Анатолий Онучин, ставший чемпионом в ходьбе на 3 и 5 км. – Это говорит о высочайшей степени конкуренции на внутрироссийских стартах. Я счастлив, что очередная цель достигнута.

Золотой дубль удался и 57-летней самарской почтальонше Софье Щепетковой. Она победила в беге на 800 и 1500 м. Особенно хорошо ее результат на 800-метровке – 2 мин 47 сек.

Три награды в трех дисциплинах получила 76-летняя самарчанка Галина Куликова. Она первенствовала в толкании ядра, в прыжках в длину и была второй в прыжках в высоту.

У Веры Авиловой - две "бронзы" в ходьбе, передает пресс-служба минспорта СО.  



Фото:   пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
738
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
602
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
876
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8000
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8476
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8207
Весь список
Спорт в регионе
20 марта 2019  18:22
Среди 7 спортсменов, представлявших губернию, выделялись ходоки из Тольятти.
Самарские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате России среди ветеранов
Среди 7 спортсменов, представлявших губернию, выделялись ходоки из Тольятти.   Спорт в регионе
73
20 марта 2019  18:08
Участниками соревнований стали 442 борца из 60 субъектов России.
Воспитанник спортшколы ЦСКА/Самара Максим Скуратов выиграл первенство России по греко-римской борьбе во Владимире
Участниками соревнований стали 442 борца из 60 субъектов России.  Спорт в регионе
85
20 марта 2019  13:51
Министерство спорта Самарской области объявило конкурс, посвященный пятилетию со дня возрождения ГТО
Министерство спорта Самарской области объявило конкурс, посвященный пятилетию со дня возрождения ГТО
В конкурсе могут принять участие все желающие. Спорт в регионе
127
20 марта 2019  10:05
Определились лучшие боксеры Управления Росгвардии по Самарской области
Определились лучшие боксеры Управления Росгвардии по Самарской области
Состязания проводились в семи весовых категориях. Спорт в регионе
165
19 марта 2019  23:53
Отмечается, что делом заинтересовалась полиция, началось расследование.
Хоккеист отправил в нокдаун судью в матче любительских команд в Канаде
Отмечается, что делом заинтересовалась полиция, началось расследование.  Спорт в регионе
175
19 марта 2019  17:57
Билеты можно приобрести в клубных магазинах на стадионе
Билеты на "Крылья Советов" – "Арсенал" в продаже с 20 марта
Билеты можно приобрести в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Сила Спорта" и онлайн на клубном сайте с 20 марта, в кассах города – с 21... Спорт в регионе
250
18 марта 2019  22:39
В матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Казахстана.
Артем Дзюба назначен капитаном сборной России по футболу
В матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Казахстана.   Спорт в регионе
273
Весь список


Видео
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
391
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
378
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
823
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
553
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1501
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
703
Весь список

Фоторепортажи
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
626
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1602
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1787
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
974
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
880
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1329
Весь список

Мероприятия
В Самарской области проходит смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ «START*PROFI*ART»
Юные астрономы со всей России встретятся с космонавтом Юрием Усачевым в Самарском университете
В Самаре открывается выставка «Артефакт» молодого самарского художника
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные