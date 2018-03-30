Самарские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате России среди ветеранов
30 марта 2018 17:16
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В зачете среди городов Тольятти третий год подряд претендовал на призовое место и был близок к этому, как никогда ранее. Соперничество развернулось между сборными нескольких городов. В итоге кубок за первое место завоевала сбалансированная команда Казани, имеющая финансовую поддержку со стороны минспорта Татарстана. На втором месте – хозяева турнира, легкоатлеты Пензы. А Тольятти впервые в истории выиграл кубок за третье место! И это даже несмотря на отсутствие в городе своего легкоатлетического манежа.
Чемпионат в Пензе озарили два ярких события. Первое – это участие в нем 90-летней Александры Демьяновны Зелениной из села Красный Яр. Никогда еще в истории чемпионатов страны легкоатлеты такого возраста не выходили на старт. Естественно, что результаты Зелениной в беге на 60 м – 22 секунды и 200 м – 1 минута 40 секунд сразу же были утверждены, как рекорды России в категории 90-94 года! Бег представительницы Самарской губернии сопровождался овацией переполненного зала.
- Я очень волновалась перед стартом на 60 м, - поделилась своими эмоциями Александра Демьяновна. – Поэтому пробежала дистанцию так быстро, как могла. А перед забегом на 200 м уже успокоилась. Руководитель нашей команды Сергей Александрович Кондратьев попросил меня не спешить и оставить резерв для будущих рекордов, что я и сделала.
Невероятные баталии развернулись в секторе для тройного прыжка. В категории 50-54 года многократный чемпион мира, москвич Дмитрий Бызов, два года охотившийся за мировым рекордом, исполнил свою мечту в третьей попытке, улетев на 14 м 22 см. Но в пятой попытке этот результат сенсационно превзошел хабаровчанин Дмитрий Иванов – 14 м 28 см! Отличными прыжками отметился тольяттинец Сергей Коковин, в лучшей из попыток показавший результат 11 м 33 см, что сделало преподавателя социально-педагогического колледжа чемпионом России по группе 60-64 года. А в прыжках в длину Сергей сразу на 40 см опередил ближайшего конкурента, прыгнув на 5 м 11 см!
Помимо Зелениной и Коковина золотыми дублями в команде Самарской области отметились замечательные спортсменки – единственные в нашей губернии чемпионки Всемирных ветеранских игр. Ольга Агишева в отличном стиле и на хорошей скорости прошагала дистанции 3 и 5 км. К двум золотым тольяттинка добавила серебряную медаль в беге на 800 м. Галина Куликова из Самары первенствовала в прыжках в высоту и в длину, став второй в толкании ядра.
Еще два «золота» принесла в копилку нашей сборной Софья Щепеткова. Почтальон из Самары невероятно быстро для категории 55-59 лет пробежала дистанции 800 м – 2 мин 50 сек и 1500 м – 5 мин 51 сек. Два вторых места - в беге на 60 и 1500 м, и одно первое - на 800 м у Тамары Чесноковой из Красного Яра. Самарец Павел Бубнов победил в прыжках в длину в категории 40-44 года и был вторым в спринте на 60 м. Татьяна Удалова из Тольятти опередила соперниц на 200-метровке и финишировала второй на 60 м. У Веры Авиловой из Самары – «золото» и «серебро» в спортивной ходьбе, а у ее земляка Дениса Желтухина – первое место в беге на 800 м. Призерами чемпионата также стали: тольяттинцы Игорь Агишев, Александр Демин, Любовь Чемпалова, Анатолий Онучин, Наталья Быстрякова, Нина Болтакаева, самарцы – Алексей Давыдов, Игорь Шлапак, красноярка Ольга Лаптева, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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