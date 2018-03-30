Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мутко заявил, что задачей-минимум для сборной России на ЧМ-2018 будет выход в 1/8 финала. При этом он заявил, что невыход из группы станет провалом.
Мутко: «Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф»
1 марта о выходе из совместных предприятий с «Роснефтью» по разработке российского шельфа объявила американская ExxonMobil.
Итальянская Eni заморозила проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу.
Сотрудница администрации Тольятти пойдет под суд за получение взятки
Поведение Москвы, настаивают в Лондоне, является «вопиющим нарушением международного права».
МИД Великобритании считает, что реакция России на высылку дипломатов из западных стран достойна сожаления
Заняв шестое место среди 44-х субъектов РФ.
Самарские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате России среди ветеранов
Соревнование носило статус оборочных, поэтому помимо титула чемпионки Юлия Турутина получила путевку на чемпионат Европы.
Сызранская спортсменка Юлия Турутина выиграла в Испании международный турнир по тхэквондо
В фестивале примут участие любительские команды, представляющие национальные общественные организации Самарской области.
1 апреля в Самаре состоится спортивный фестиваль "Дружба народов"
Конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа в Тольяттинском медицинском колледже проводился в третий раз. Он собрал конкурсантов из Самар
В Тольятти состоялся конкурс будущих медсестер и фармацевтов «Через тернии к звёздам»
сегодня  Пятница, 30 марта, 19:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/03:
USD 57.76
0.2
EUR 71.09
-0.24
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате России среди ветеранов

30 марта 2018 17:16
91
Заняв шестое место среди 44-х субъектов РФ.
Чемпионат, проходивший 24-25 марта в манеже училища олимпийского резерва Пензы, собрал 322 участника из более чем 100 населенных пунктов страны. Костяк команды составили тольяттинские ветераны – 12 человек.

В зачете среди городов Тольятти третий год подряд претендовал на призовое место и был близок к этому, как никогда ранее. Соперничество развернулось между сборными нескольких городов. В итоге кубок за первое место завоевала сбалансированная команда Казани, имеющая финансовую поддержку со стороны минспорта Татарстана. На втором месте – хозяева турнира, легкоатлеты Пензы. А Тольятти впервые в истории выиграл кубок за третье место! И это даже несмотря на отсутствие в городе своего легкоатлетического манежа.

Чемпионат в Пензе озарили два ярких события. Первое – это участие в нем 90-летней Александры Демьяновны Зелениной из села Красный Яр. Никогда еще в истории чемпионатов страны легкоатлеты такого возраста не выходили на старт. Естественно, что результаты Зелениной в беге на 60 м – 22 секунды и 200 м – 1 минута 40 секунд сразу же были утверждены, как рекорды России в категории 90-94 года! Бег представительницы Самарской губернии сопровождался овацией переполненного зала.

- Я очень волновалась перед стартом на 60 м, - поделилась своими эмоциями Александра Демьяновна. – Поэтому пробежала дистанцию так быстро, как могла. А перед забегом на 200 м уже успокоилась. Руководитель нашей команды Сергей Александрович Кондратьев попросил меня не спешить и оставить резерв для будущих рекордов, что я и сделала.

Невероятные баталии развернулись в секторе для тройного прыжка. В категории 50-54 года многократный чемпион мира, москвич Дмитрий Бызов, два года охотившийся за мировым рекордом, исполнил свою мечту в третьей попытке, улетев на 14 м 22 см. Но в пятой попытке этот результат сенсационно превзошел хабаровчанин Дмитрий Иванов – 14 м 28 см! Отличными прыжками отметился тольяттинец Сергей Коковин, в лучшей из попыток показавший результат 11 м 33 см, что сделало преподавателя социально-педагогического колледжа чемпионом России по группе 60-64 года. А в прыжках в длину Сергей сразу на 40 см опередил ближайшего конкурента, прыгнув на 5 м 11 см!

Помимо Зелениной и Коковина золотыми дублями в команде Самарской области отметились замечательные спортсменки – единственные в нашей губернии чемпионки Всемирных ветеранских игр. Ольга Агишева в отличном стиле и на хорошей скорости прошагала дистанции 3 и 5 км. К двум золотым тольяттинка добавила серебряную медаль в беге на 800 м. Галина Куликова из Самары первенствовала в прыжках в высоту и в длину, став второй в толкании ядра.

Еще два «золота» принесла в копилку нашей сборной Софья Щепеткова. Почтальон из Самары невероятно быстро для категории 55-59 лет пробежала дистанции 800 м – 2 мин 50 сек и 1500 м – 5 мин 51 сек. Два вторых места - в беге на 60 и 1500 м, и одно первое - на 800 м у Тамары Чесноковой из Красного Яра. Самарец Павел Бубнов победил в прыжках в длину в категории 40-44 года и был вторым в спринте на 60 м. Татьяна Удалова из Тольятти опередила соперниц на 200-метровке и финишировала второй на 60 м. У Веры Авиловой из Самары – «золото» и «серебро» в спортивной ходьбе, а у ее земляка Дениса Желтухина – первое место в беге на 800 м. Призерами чемпионата также стали: тольяттинцы Игорь Агишев, Александр Демин, Любовь Чемпалова, Анатолий Онучин, Наталья Быстрякова, Нина Болтакаева, самарцы – Алексей Давыдов, Игорь Шлапак, красноярка Ольга Лаптева, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 



Фото:    пресс-служба минспорта Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
30 марта 2018  19:17
Мутко заявил, что задачей-минимум для сборной России на ЧМ-2018 будет выход в 1/8 финала. При этом он заявил, что невыход из группы станет провалом.
Мутко: «Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф»
Мутко заявил, что задачей-минимум для сборной России на ЧМ-2018 будет выход в 1/8 финала. При этом он заявил, что невыход из группы станет провалом. ЧМ-2018
9
29 марта 2018  22:33
Впервые за 80 лет на чемпионате мира не будет ни одного арбитра из Великобритании.
Российская бригада судей будет работать на матчах ЧМ-2018
Впервые за 80 лет на чемпионате мира не будет ни одного арбитра из Великобритании.  ЧМ-2018
324
28 марта 2018  11:50
МВД России информирует об особенностях движения отдельных видов транспортных средств в дни ЧМ-2018
МВД России информирует об особенностях движения отдельных видов транспортных средств в дни ЧМ-2018
На въездах в города-организаторы будут осуществляться необходимые проверочные мероприятия. ЧМ-2018
450
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7047
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7591
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7441
Весь список
Спорт в регионе
30 марта 2018  17:16
Заняв шестое место среди 44-х субъектов РФ.
Самарские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате России среди ветеранов
 Заняв шестое место среди 44-х субъектов РФ.   Спорт в регионе
91
30 марта 2018  17:12
Соревнование носило статус оборочных, поэтому помимо титула чемпионки Юлия Турутина получила путевку на чемпионат Европы.
Сызранская спортсменка Юлия Турутина выиграла в Испании международный турнир по тхэквондо
Соревнование носило статус оборочных, поэтому помимо титула чемпионки Юлия Турутина получила путевку на чемпионат Европы.  Спорт в регионе
84
30 марта 2018  10:25
Самарские пловцы завоевали 11 медалей на чемпионате России (лица с ПОДА)
Самарские пловцы завоевали 11 медалей на чемпионате России (лица с ПОДА)
Регион представляли 10 пловцов. Спорт в регионе
143
30 марта 2018  09:09
Президент ФХР Владислав Третьяк высказался против исключения «Лады» из состава КХЛ
Президент ФХР Владислав Третьяк высказался против исключения тольяттинской «Лады» из состава КХЛ
Не нужно сокращать российские клубы, считает Третьяк. Спорт в регионе
151
29 марта 2018  15:09
В соревнованиях принимали участие более 170 спортсменов из 38 регионов страны. Самарскую область представляли 10 пловцов, которые завоевали 11 медалей (3 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых) и установили 6 новых рекордов России.
Пловцы Самарской области завоевали 11 медалей на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА
В соревнованиях принимали участие более 170 спортсменов из 38 регионов страны. Самарскую область представляли 10 пловцов, которые завоевали 11 медалей (3... Спорт в регионе
179
29 марта 2018  09:15
Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге разгромила «Зенит-Фарм»
Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге разгромила «Зенит-Фарм»
Следующий свой матч «Самара» проведет 31 марта. Спорт в регионе
314
28 марта 2018  18:29
Где можно получить бесплатный прогноз на футбол?
Где можно получить бесплатный прогноз на футбол?
 Если вы – активный болельщик, хорошо знающий историю своих любимых команд и четко понимающий основные нюансы футбола, почему бы вам не заработать на этом?... Спорт в регионе
107
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1351
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
808
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
736
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1580
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
921
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1019
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1613
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
954
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4234
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2402
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2872
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2752
Весь список

Мероприятия
1 апреля в Самаре состоится спортивный фестиваль "Дружба народов"
В областной библиотеке открылась выставка «Два века Петипа. История русского балета»
На стадионе «Металлург» прошли тактико-специальные учения
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В Самарской области в бане утонул 3-летний мальчик

677

77-летний отец экс-начальника Красноярского РОВД получил условный срок

567

Сотрудник Росгвардии в Самаре в свободное от службы время предотвратил разбой

531
за неделю

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1527

Госдума уточнила, каких водителей считать пьяными

1328

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1254
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда