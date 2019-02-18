Самарские легкоатлеты - призеры чемпионата России

121

Александр Юрченко завоевал золото в тройном прыжке (16,84 м).Анна Авдеева выиграла серебро в толкании ядра (17, 74 м).Анастасия Николаева заняла второе место в беге на 60 метров с барьерам (8,20 секунды).Юлия Васильева - бронза в беге на 5000 метров (15 минут 58.25 секунды).Дмитрий Лопин - бронза в беге на 60 метров (6,68 секунды), выполнение норматива мастера спорта международного класса. передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО