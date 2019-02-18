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Самарские легкоатлеты - призеры чемпионата России

18 февраля 2019 15:13
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В Москве завершился чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении.
В Москве завершился чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении.

Александр Юрченко завоевал золото в тройном прыжке (16,84 м).

Анна Авдеева выиграла серебро в толкании ядра (17, 74 м).

Анастасия Николаева заняла второе место в беге на 60 метров с барьерам (8,20 секунды).

Юлия Васильева - бронза в беге на 5000 метров (15 минут 58.25 секунды).

Дмитрий Лопин - бронза в беге на 60 метров (6,68 секунды), выполнение норматива мастера спорта международного класса. передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:   пресс-служба минспорта СО 
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