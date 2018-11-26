Самарские команды завоевали Кубок России по фитнесс - аэробике

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В Москве состоялся Кубок России и всероссийские соревнования по фитнесс - аэробике. В них участвовало около 700 спортсменов из 24 регионов. По итогам Кубка России самарские команды завоевали три золотых медали.Команда "Голд Спэйс" (тренеры - Брызгалова М.В.,Михнова В.Ю.) заняла первое место в дисциплине "аэробика, 5 человек".Команда «Мэдис» (тренеры - Завлина Ю.И., Посашкова О.Ю.) стала сильнейшей в категории «степ-аэробика».Команда «Блэк Президент» (трене - Бедрина Э.) выиграла золото в дисциплина «хип-хоп», передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО