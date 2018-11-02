Самарские команды выступят в Казани на соревнованиях по подводному спорту

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Это самые массовые соревнования по подводному спорту в России. В них примут участие более 600 спортсменов из 22-х российских городов, а также спортсмены из Астаны (Казахстан). Среди них 4 мастера спорта международного класса, 9 мастеров спорта и 45 кандидатов в мастера спорта.В Казань отправляются две самарские команды. Команда тренера Алсу Хайретдиновны Абзаловой (мастера спорта международного класса, судья всесоюзной категории, преподаватель кафедры физвоспитания СамГТУ) и команда тренера Сергея Александровича Петрова (доцент кафедры физвоспитания СамГУПС), передает пресс-служба минспорта СО.