Самарские команды примут участие во Всероссийских финальных соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» в городе Сочи

51

4 февраля 2017 года определились победители финальных игр регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова.В младшей возрастной группе первое место заняла команда «Лада» (Тольятти), второе – «Комета-7» (Самара), третье – «Шершни» (м.р. Пестравский). В средней возрастной группе на первом месте оказалась самарская команда «Меридиан», за ними «СпортГрад» из Отрадного и «Волгарь» из Тольятти. В старшей возрастной группе первым стали самарские спортсмены из команды «Чайка-1», вторыми - ХК «Марат» (м.р.Ставропольский), на третьем месте оказалась команда «Вымпел» из Красноярского района.Команды, ставшие победителями регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, примут участие во Всероссийских финальных соревнованиях в городе Сочи.Поздравляем самарских спортсменов с удачным выступлением на региональном этапе и желаем успехов в финале Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в городе Сочи!