Самарские «гвардейцы» начали окружные соревнования с победы в баскетболе
15 июня 2018 15:16
В Пензенской области на территории филиала ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Минобороны России, открылась первая смена окружного юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2», в котором принимают участие самарские школьники.
На торжественной церемонии открытия с приветственным словом от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича к участникам и гостям церемонии открытия обратился заместитель полпреда Игорь Паньшин.
«Товарищи генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Уважаемые гости и дорогие «гвардейцы»! Военно-патриотическое воспитание молодежи в современных условиях является одной из важнейших задач государства. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что это необходимое условие обеспечения внутриполитической стабильности, независимости и поступательного развития России».
Он пожелал гвардейцам честного и интересного соперничества, удачи и победы в конкурсах, новых друзей и ярких впечатлений. Сразу после открытия лагеря у ребят начались активные дни: расписанный режим, обучение военным наукам, многочисленные соревнования.
Как рассказал руководитель делегации, педагог МОУ Центр «Юность», Александр Соколов, у юношей начались занятия по огневой подготовке, общевоинскому уставу, а также общественно-государственная подготовка. «Все занятия проводят действующие преподаватели-офицеры, что очень нравится ребятам», – отметил Соколов.
Ежедневно участники лагеря «Гвардеец» будут соревноваться в баскетболе, футболе и волейболе. В первый день спортивных состязаний самарские ребята одержали уверенную победу над сборной Оренбургской области со счетом 21:2. Уже сегодня юношей ожидают занятия по физической и строевой подготовке, а также изучение способов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
В выходные для ребят подготовлена обширная культурная программа: экскурсия в краеведческий музей, а также вечерние культурно-досуговые мероприятия.
Смена окружного юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» продлится 18 дней и завершится 29 июня 2018 года. Общественный проект проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Юноши со всех регионов округа постигают азы военной службы на территории двух площадок в Нижегородской и Пензенской областях. В этом году в лагерь «Гвардеец – 2» приехали ребята из восьми регионов Приволжского федерального округа – Республик Башкортостан, Мордовии и Татарстан, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей, сообщает пресс-служба ПФО.
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