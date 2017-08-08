Самарские гребцы завоевали 5 медалей чемпионата России

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Максим Телицын завоевал 2 золотых медали. Александр Вязовкин выиграл 1 золотую награду. Елена Сенюкова и Алина Завитневич стали серебряными призерами.Отметим, что в конце мая этого года Максим Телицын в составе сборной РФ стал чемпионом Европы. В 2016 году самарский гребец завоевал именную лицензию на участие в Олимпийских играх (позже сборная команда РФ не была допущена к участию в соревнованиях из-за допинговых скандалов). Александр Вязовкин в июле получил серебро первенства мира среди юниоров, сообщает пресс-служба облправительства.