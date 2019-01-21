Самарские гимнастки выступили на первенстве ПФО

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Зачет команде дали гимнастки Шведова Елизавета, Трофимова Анастасия, Назарова Полина, Карелина Дарья, Макарова Елена, Симонова Софья. Порадовали своими выступлениями гимнастки, вошедшие в финалы по многоборью: по программе КМС - Карелина Дарья, по программе 1 взрослого разряда – Трофимова Анастасия и Назарова Полина (СДЮСШОР № 5). Очень хорошее впечатление оставило выступление Симоновой Софьи (Тольятти).Сборная команда Самарской области по групповым упражнениям в финале заняла 5 место, в командных соревнованиях – 4 место. Вторая самарская команда групповых упражнений заняла 6 место.По решению Всероссийской федерации художественной гимнастики к участию в соревнованиях были допущены дополнительно гимнастки 2009 года рождения. От Самарской области выступили Кулагина Милана (СДЮСШОР № 5)и Ворожейкина Дарья ( СШОР № 3 им. В.А. Шишова). По решению Главной судейской коллегии юные гимнастки получили путевку на первенство России, которое состоится в городе Казани с 28 января по 3 февраля, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО