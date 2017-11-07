Самарские дзюдоисты выиграли всероссийские соревнования в Ижевске

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В итоге самарские спортсмены завоевали 8 медалей: 2 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую.Победителями турнира стали Тимофей Баранов (тренер Кокарев А.Н.) в весовой категории 60 кг, Глеб Шумилов (тренер Иванов А.И.) в весовой категории 90 кг.Серебро завоевали Кирилл Золотовский (тренер Мордвинов С.М.) в весовой категории 60 кг, Виктор Улитин (тренер Мордвинов С.М.) в весовой категории 81 кг, Руслан Маммаев (тренер Паршиков И.В.) в весовой категории 90 кг, Мария Илюшкина (тренер Шумилин Ю.С.) в весовой категории 57 кг, Анна Рябова в весовой категории 63 кг.Обладательницей бронзы стала Надежда Румянцева (тренер Сараева А.А.) в весовой категории 63 кг.Соревнования были отборочными на первенство России до 21 года, которое пройдет в конце ноября в Иркутске. Путевки завоевали обладатели первых мест турнира, в том числе и самарец Тимофей Баранов. Глеб Шумилов уже отобрался ранее, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.