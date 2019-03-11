Самарские дзюдоисты выиграли первенство России

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стала чемпионкой в весовой категории 48 кг. Чемпионка кадетской России-2014, медалист юниорского Первенства страны-2016 в Екатеринбурге обошла всех своих соперниц. Не смогла остановить волжанку на этом пути даже медалист юниорских первенств Европы и мира Кристина Булгакова – в дополнительном периоде полуфинала Есеркеева взяла верх над южанкой. В финальной же встрече с представительницей Осетии Кристиной Кокаевой, в прошлом году занявшей третье место на взрослом Чемпионате страны, Марьям хоть и пропустила первый бросок на «ваза-ари», в ситуации в партере сориентировалось быстрее и удержала соперницу положенные для «иппона» секунды."Я много лет в дзюдо и опыт мне помог выиграть в Екатеринбурге, - считает воспитанница самарского тренера Сергея Герасимова. – Проигрывая, смогла спокойно отработать в партере – не всегда удается так сделать на ответственном старте. Меня поддерживал мой тренер и подруги по команде – мы из одного зала, часть из них уже отборолись, другая часть выйдет на татами в субботу и воскресенье. Спасибо им за это!».Воспитанница Анны Сараевойвыиграл золото в весовой категории 57 кг. «На этом первенстве боролись все лидеры этих возрастной группы и весовой категории, которым Диля в прошлых стартах уступала. Но сегодня она была в прекрасной форме, и настрой был только на победу», - рассказала Анна Сараева. И самарская спортсменка доказала свое преимущество перед соперницами. «Из 5 побед 3 Дилбара одержала в партере – отдельное спасибо за это тренеру по бразильскому джиуджицу Хапчику Леониду Владимировичу. В финальной встрече с давней соперницей Анастасией Шиловой Дилбара сначала пропустила бросок, но в дальнейшем смогла сделать болевой прием», - не скрывала своих эмоций Сараева. Как результат – триумфальная победа самарчанки на первенстве.Еще одну медаль в копилку самарской сборной заработал(тренеры Иванов Д.А., Сатонина Е.В., Иванов А.И.)в весовой категории 81 кг. В красивом поединке за третье место с петербуржцем Максимом Кузьминским он первым завоевал вторую, решающую оценку «ваза-ари». «Боролся до конца в каждой схватке, мог выйти в финал, но немного не хватило опыта, - поделилась тренер спортсмена Елена Сатонина, - результатом довольны, по юниорам (у Самары и у ПФО) - это первая медаль», передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО