Самарские дзюдоисты поборются за медали чемпионата России
4 октября 2018 15:08
77
Турнир продлится четыре дня – с 10 по 13 октября. В «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ» примут участие спортсмены 2000 года рождения и старше, имеющие разряд не ниже кандидата в мастера спорта. Титул чемпионов будет разыгран среди мужчин и женщин в 14 весовых категориях, а также в командном турнире «стенка на стенку».
Программа первого соревновательного дня – среды, 10 октября – будет включать личные соревнования в весовых категориях до 60, 66 кг у мужчин, и до 70, 78 и свыше 78 кг у женщин. В том числе за медали поборются самарцы Ислам Хаметов (в/к 66 кг, Самара, тренеры Гуляев А.Ю., Антонян А.Э.), Юлия Лаврентьева (в/к 78 кг, Самара, тренеры Парсаев Г.А., Румянцев А.В.).
На следующий день, 11 октября, на татами выйдут мужчины в категориях 73 и 81 кг и женщины в категориях 57 и 63 кг. Сборную Самарской области представят Егор Гуреев (в/к 73 кг, Самара, тренеры Щеглов Г.З., Румянцева Е.В.), Виктор Улитин (в/к 81 кг, Самара, тренеры Мордвинов С.М., Перепелкин М.В., Куракин О.В.), Дилбара кызы Салкарбек (в/к 57 кг, Самара-Санкт-Петербург, тренеры Сараева А.А., Рахлин М.А., Новиков Д.Л.), Мария Костенко (в/к 57 кг, Самара, тренеры Герасимов С.В., Гасанова Е.В., Белозерова О.А.), Надежда Румянцева (в/к 63 кг, Самара, тренеры Сараева А.А., Румянцева Е.В.), Ольга Крюкова (в/к 63 кг, Самара-Санкт-Петербург, тренеры Сараева А.А., Рахлин М.А., Новиков Д.Л.), Екатерина Мутных (в/к 63 кг, Самара, тренеры Сараева А.А., Ежонков Г.Н.).
В пятницу, 12 октября, пройдут схватки в категориях до 90, до 100 и более 100 кг среди мужчин и до 48 и 52 кг среди женщин. В том числе на татами выйдут самарцы Глеб Шумилов (в/к 90 кг, Самара, тренеры Иванов А.И., Сатонина Е.В., Иванов Д.А.), Алико Джиландзе (в/к 90 кг, Самара, тренеры Петров Н.Ф., Джиландзе Н.М.), Артур Кроян (в/к 100 кг, Самара, тренер Петров Н.Ф.), Давид Абаев (в/к 100+ кг, Самара, тренер Антонян А.Э.), Александр Платицын (в/к 100+ кг, Тольятти, тренеры Завьялов П.А., Гуськов М.В.), Анастасия Павленко (в/к 48 кг, Самара, тренеры Герасимов С.В., Гасанова Е.В., Белозерова О.А.), Юлия Ви (в/к 48 кг, Тольятти, тренер Ви В.Г.), Мария Козлова (в/к 48 кг, Самара, тренер Парсаев Г.А.), Мария Персидская (в/к 48 кг, Самара, тренеры Парсаев Г.А., Новиков Д.Л., Паршиков И.В., Паршин Ю.А.), Мария Илюшкина (в/к 52 кг, Самара, тренеры Сараева А.А., Шумилин Ю.С.), Ольга Комарова (в/к 52 кг, Тольятти, тренеры Завьялов П.А., Владыкина О.Н.).
Наконец, в завершающий день турнира – субботу, 13 октября, состоятся командные соревнования в формате «длинная стенка», передает пресс-служба минспорта СО.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
673
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
543
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
532
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7550
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8106
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7856
Спорт в регионе
4 октября 2018 16:39
В течение недели Тигиев сыграл тайм за «молодежку» «КС», затем 120 минут в кубковом матче, а в понедельник дебютировал в «основе». Спорт в регионе
45
4 октября 2018 15:08
Сборную Самарской области представят 20 спортсменов: 8 дзюдоистов и 12 дзюдоисток. Спорт в регионе
76
4 октября 2018 15:05
Предполагается, что в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из самарских клубов, секций и школ. Спорт в регионе
79
4 октября 2018 13:26
Активисты продолжат организовывать мастер-классы для детей с известными спортсменами. Спорт в регионе
100
4 октября 2018 10:05
Скорее всего, это произойдёт после домашней игры самарцев с московским «Динамо». Спорт в регионе
175
4 октября 2018 09:32
8 октября «Самара» сыграет с «Буревестником». Спорт в регионе
139
3 октября 2018 23:33
Связано это с блокировкой лестничных проходов фанатами. Спорт в регионе
373
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
245
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
352
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
774
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15745
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
804
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1047
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
950
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
993
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2030
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1458
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1619
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1580
Мероприятия