Самарские дзюдоисты поборются за медали чемпионата России

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Турнир продлится четыре дня – с 10 по 13 октября. В «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ» примут участие спортсмены 2000 года рождения и старше, имеющие разряд не ниже кандидата в мастера спорта. Титул чемпионов будет разыгран среди мужчин и женщин в 14 весовых категориях, а также в командном турнире «стенка на стенку».Программа первого соревновательного дня – среды, 10 октября – будет включать личные соревнования в весовых категориях до 60, 66 кг у мужчин, и до 70, 78 и свыше 78 кг у женщин. В том числе за медали поборются самарцы Ислам Хаметов (в/к 66 кг, Самара, тренеры Гуляев А.Ю., Антонян А.Э.), Юлия Лаврентьева (в/к 78 кг, Самара, тренеры Парсаев Г.А., Румянцев А.В.).На следующий день, 11 октября, на татами выйдут мужчины в категориях 73 и 81 кг и женщины в категориях 57 и 63 кг. Сборную Самарской области представят Егор Гуреев (в/к 73 кг, Самара, тренеры Щеглов Г.З., Румянцева Е.В.), Виктор Улитин (в/к 81 кг, Самара, тренеры Мордвинов С.М., Перепелкин М.В., Куракин О.В.), Дилбара кызы Салкарбек (в/к 57 кг, Самара-Санкт-Петербург, тренеры Сараева А.А., Рахлин М.А., Новиков Д.Л.), Мария Костенко (в/к 57 кг, Самара, тренеры Герасимов С.В., Гасанова Е.В., Белозерова О.А.), Надежда Румянцева (в/к 63 кг, Самара, тренеры Сараева А.А., Румянцева Е.В.), Ольга Крюкова (в/к 63 кг, Самара-Санкт-Петербург, тренеры Сараева А.А., Рахлин М.А., Новиков Д.Л.), Екатерина Мутных (в/к 63 кг, Самара, тренеры Сараева А.А., Ежонков Г.Н.).В пятницу, 12 октября, пройдут схватки в категориях до 90, до 100 и более 100 кг среди мужчин и до 48 и 52 кг среди женщин. В том числе на татами выйдут самарцы Глеб Шумилов (в/к 90 кг, Самара, тренеры Иванов А.И., Сатонина Е.В., Иванов Д.А.), Алико Джиландзе (в/к 90 кг, Самара, тренеры Петров Н.Ф., Джиландзе Н.М.), Артур Кроян (в/к 100 кг, Самара, тренер Петров Н.Ф.), Давид Абаев (в/к 100+ кг, Самара, тренер Антонян А.Э.), Александр Платицын (в/к 100+ кг, Тольятти, тренеры Завьялов П.А., Гуськов М.В.), Анастасия Павленко (в/к 48 кг, Самара, тренеры Герасимов С.В., Гасанова Е.В., Белозерова О.А.), Юлия Ви (в/к 48 кг, Тольятти, тренер Ви В.Г.), Мария Козлова (в/к 48 кг, Самара, тренер Парсаев Г.А.), Мария Персидская (в/к 48 кг, Самара, тренеры Парсаев Г.А., Новиков Д.Л., Паршиков И.В., Паршин Ю.А.), Мария Илюшкина (в/к 52 кг, Самара, тренеры Сараева А.А., Шумилин Ю.С.), Ольга Комарова (в/к 52 кг, Тольятти, тренеры Завьялов П.А., Владыкина О.Н.).Наконец, в завершающий день турнира – субботу, 13 октября, состоятся командные соревнования в формате «длинная стенка», передает пресс-служба минспорта СО.