Самарские дзюдоистки - призеры командного чемпионата Европы
23 июля 2018 16:11
119
Чемпионат в формате «микст», когда соревнуются команды, состоящие из мужчин и женщин, проводился впервые. «Для зрителей это интереснее, а для самих команд — полезнее, - оценил новинку олимпийский чемпион Мансур Исаев. - Микст — это своеобразный тимбилдинг, который помогает ребятам и девушкам, обычно выступающим в разных турнирах, почувствовать себя единой командой, защищающей флаг страны».
Напомним, что наша команда стартовала со второго круга, где вчистую обыграла соперников из сборной Украины – 4:0. Победы России принесли Дарья Межецкая (57 кг), Муса Могушков (73), Таисия Киреева (70) и Хусен Халмурзаев (90). В четвертьфинале россиянам противостояли чехи. Против них наставники сборной выставили иной состав: Анастасию Конкину (57), Дениса Ярцева (73), Таисию Кирееву (70) и Ивана Воробьева (90). Но результат при этом оказался тем же — 4:0.
Дарья Межецкая - автор победы в первом поединке Евро-2018, смотрела четвертьфинал с трибуны с флагом в руках. В том, что нашей сборной по силам бороться за медали, Даша не сомневалась ни минуты. "И Украина, и Чехия - соперники сильные, но мы прошли их, не проиграв ни одной схватки. Мы выступали дома и нас невероятно поддерживают зрители. В таких условиях просто нельзя уступать ", - сказала Межецкая.
За поддержку зрителей поблагодарил и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. "Обратите внимание: даже из фойе слышно, когда на татами выходят наши - настолько повышается "громкость" зала! - поделился впечатлением Тагир. - Разумеется, этот фактор очень важен для психологического настроя команды».
В итоге россияне, уступив в полуфинале соперникам из Германии – будущим чемпионам Европы, боролись за бронзовые медали.
После того, как во второй полуфинальной паре сборная Голландии обыграла команду Азербайджана, определился соперник россиян в малом финале. Оспаривать «бронзу» в матче с нашими атлетами предстояло азербайджанцам. Из поражения от немцев сборная России сделала правильные выводы. Азербайджанским соперникам не удалось взять ни единого балла: Межецкая, Прокопенко, Халмурзаев и Могушков принесли сборной команде России историческую медаль - первую на смешанном чемпионате Европы. «Результат хороший. Мы - на подиуме», - заключил наставник сборной Эцио Гамба.
Чемпионами Европы стали спортсмены сборной Германии, одолевшие в главном матче дня географических соседей – голландцев, 4:2, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
23 июля 2018 14:07
На президентском совете по физкультуре и спорту, прошедшем в пятницу, 20 июля, в Калининграде, была представлена «Концепция наследия чемпионата мира по... ЧМ-2018
133
23 июля 2018 09:07
Там насчитали с более 600 тысяч посетителей. ЧМ-2018
237
22 июля 2018 23:19
Рейтинг составлен по результатам анализа данных числа паспортов болельщика. ЧМ-2018
769
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7427
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7940
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7738
Спорт в регионе
23 июля 2018 16:16
Открытие таких залов позволит привлечь большее количество подростков и молодежи к ведению здорового образа жизни, повышать спортивное мастерство сильнейшим... Спорт в регионе
104
23 июля 2018 16:11
В Екатеринбурге состоялся первый командный чемпионат Европы по дзюдо. Спорт в регионе
118
23 июля 2018 13:46
20 июля в Москве состоялось совместное заседание Правления некоммерческого партнерства «ВХЛ» и Организационного комитета Чемпионата ВХЛ. Спорт в регионе
120
23 июля 2018 12:14
Наши гребцы завоевали 10 медалей. Спорт в регионе
128
23 июля 2018 10:57
Победа на чемпионате Европы обеспечила нашей команде путевку на чемпионат Мира 2019. Спорт в регионе
158
22 июля 2018 23:23
«Как же достали уже, все переводить в политику! Идиотизм!» — заявил вице-президент Федерации профессионального бокса. Спорт в регионе
719
22 июля 2018 15:38
При этом Путин отметил, что пока Россия «даже не формализовала соответствующую заявку». Спорт в регионе
429
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
681
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
530
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
582
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
749
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2326
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2762
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1211
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1151
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2867
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1930
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3097
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
409
Мероприятия