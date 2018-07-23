Самарские дзюдоистки - призеры командного чемпионата Европы

119

Чемпионат в формате «микст», когда соревнуются команды, состоящие из мужчин и женщин, проводился впервые. «Для зрителей это интереснее, а для самих команд — полезнее, - оценил новинку олимпийский чемпион Мансур Исаев. - Микст — это своеобразный тимбилдинг, который помогает ребятам и девушкам, обычно выступающим в разных турнирах, почувствовать себя единой командой, защищающей флаг страны».Напомним, что наша команда стартовала со второго круга, где вчистую обыграла соперников из сборной Украины – 4:0. Победы России принесли Дарья Межецкая (57 кг), Муса Могушков (73), Таисия Киреева (70) и Хусен Халмурзаев (90). В четвертьфинале россиянам противостояли чехи. Против них наставники сборной выставили иной состав: Анастасию Конкину (57), Дениса Ярцева (73), Таисию Кирееву (70) и Ивана Воробьева (90). Но результат при этом оказался тем же — 4:0.Дарья Межецкая - автор победы в первом поединке Евро-2018, смотрела четвертьфинал с трибуны с флагом в руках. В том, что нашей сборной по силам бороться за медали, Даша не сомневалась ни минуты. "И Украина, и Чехия - соперники сильные, но мы прошли их, не проиграв ни одной схватки. Мы выступали дома и нас невероятно поддерживают зрители. В таких условиях просто нельзя уступать ", - сказала Межецкая.За поддержку зрителей поблагодарил и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. "Обратите внимание: даже из фойе слышно, когда на татами выходят наши - настолько повышается "громкость" зала! - поделился впечатлением Тагир. - Разумеется, этот фактор очень важен для психологического настроя команды».В итоге россияне, уступив в полуфинале соперникам из Германии – будущим чемпионам Европы, боролись за бронзовые медали.После того, как во второй полуфинальной паре сборная Голландии обыграла команду Азербайджана, определился соперник россиян в малом финале. Оспаривать «бронзу» в матче с нашими атлетами предстояло азербайджанцам. Из поражения от немцев сборная России сделала правильные выводы. Азербайджанским соперникам не удалось взять ни единого балла: Межецкая, Прокопенко, Халмурзаев и Могушков принесли сборной команде России историческую медаль - первую на смешанном чемпионате Европы. «Результат хороший. Мы - на подиуме», - заключил наставник сборной Эцио Гамба.Чемпионами Европы стали спортсмены сборной Германии, одолевшие в главном матче дня географических соседей – голландцев, 4:2, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО