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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские активисты ОНФ организовали юбилейный ХХ турнир по вольной борьбе

22 декабря 2017 16:05
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14 команд из России и Казахстана выставили на ковер лучших юных бойцов и показали, что такое настоящий спорт и вольная борьба.
В юбилейном ХХ турнире по вольной борьбе памяти прославленного мастера спорта СССР С.В.Суркова, где 14 команд из России и Казахстана выставили на ковер лучших юных бойцов и показали, что такое настоящий спорт и вольная борьба, приняли участие активисты регионального отделения Общероссийского Народного фронта в Самарской области.

Активист ОНФ, один из организаторов турнира – сын прославленного «вольника» и чемпион Европы 2006 года Сергей Сурков отметил, что все больше людей начинают понимать и поддерживать развитие единоборств и детского спорта, поскольку именно здесь куются настоящие бойцы и настоящие патриоты. «О воспитании патриотизма и важности поднятия воинского духа среди мальчишек лучше слов говорят дела, которые общественники организуют вместе с детьми и молодежью», - сказал Сурков.

В этом году турнир в Самарской области объединил 270 участников из Самары, Тольятти, Бугуруслана, Орска, Рузы, Домодедово, Оренбурга, Чеченской республики, Мордовии, Татарстана, Кабардино-Балкарской республики и Казахстана. Это свидетельство того, что внимание к детскому спорту в Самарской области постоянно растет и в поддержку этого движения включаются как общественные и политические лидеры, так и простые предприниматели, которым небезразлично в какой стране жить завтра, считает организатор турнира.
Приветствуя участников соревнования член самарского регионального штаба ОНФ Валерий Барсук отметил высокую значимость развития единоборств и детского спорта в целом. «В послании Президента РФ Владимира Владимировича Путина, лидера ОНФ, этому вопросу уделяется особое внимание. Здорово, что в Самарской области есть такой подвижник, как Сергей Сергеевич Сурков, который объединяет вокруг себя молодежь, который помимо единоборств активно работает и над расширением спортивных возможностей и мероприятий для детей с особенностями развития, которые нуждаются в особой поддержке и заботе», - выразил признательность организаторам турнира Барсук.

Участников турнира приветствовали также и представители федерации по греко-римской борьбе и федерации бокса.
Важность поддержки детского и массового спорта подчеркнул и ректор Самарской государственной сельскохозяйственной академии Александр Петров, на базе которой состоялось спортивное состязание юных спортсменов. Партнеры турнира вручили организаторам и помощникам благодарности и грамоты.

«Финальные схватки длились до самого вечера, но никто из юных спортсменов не жаловался. В большом спорткомплексе самарской сельхозакадемии царила атмосфера спорта и здорового соперничества. В этот день здесь было все – и радость победы и слезы поражения, но главное, что обошлось без серьезных травм, - подвел итог турнира Барсук. - В финале спортивного праздника состоялась церемония награждения участников. Стоит отметить, что некоторые юные борцы впервые взошли на пьедестал почета. В этот вечер ребята получили не только грамоты и медали, все 63 победителя и призера получили подарки призы от организаторов».

«Пусть в этом году турнир не получил статус международного, но участие команды Казахстана, а также большой интерес к соревнованиям в других республиках бывшего СССР, непременно выведет турнир памяти С.В.Суркова в ранг престижных международных соревнований, которые, со временем, могут стать одной из визитных карточек нашего региона», - активист ОНФ Сергей Сурков, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.


Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ 
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