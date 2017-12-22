Самарские активисты ОНФ организовали юбилейный ХХ турнир по вольной борьбе
22 декабря 2017 16:05
190
Активист ОНФ, один из организаторов турнира – сын прославленного «вольника» и чемпион Европы 2006 года Сергей Сурков отметил, что все больше людей начинают понимать и поддерживать развитие единоборств и детского спорта, поскольку именно здесь куются настоящие бойцы и настоящие патриоты. «О воспитании патриотизма и важности поднятия воинского духа среди мальчишек лучше слов говорят дела, которые общественники организуют вместе с детьми и молодежью», - сказал Сурков.
В этом году турнир в Самарской области объединил 270 участников из Самары, Тольятти, Бугуруслана, Орска, Рузы, Домодедово, Оренбурга, Чеченской республики, Мордовии, Татарстана, Кабардино-Балкарской республики и Казахстана. Это свидетельство того, что внимание к детскому спорту в Самарской области постоянно растет и в поддержку этого движения включаются как общественные и политические лидеры, так и простые предприниматели, которым небезразлично в какой стране жить завтра, считает организатор турнира.
Приветствуя участников соревнования член самарского регионального штаба ОНФ Валерий Барсук отметил высокую значимость развития единоборств и детского спорта в целом. «В послании Президента РФ Владимира Владимировича Путина, лидера ОНФ, этому вопросу уделяется особое внимание. Здорово, что в Самарской области есть такой подвижник, как Сергей Сергеевич Сурков, который объединяет вокруг себя молодежь, который помимо единоборств активно работает и над расширением спортивных возможностей и мероприятий для детей с особенностями развития, которые нуждаются в особой поддержке и заботе», - выразил признательность организаторам турнира Барсук.
Участников турнира приветствовали также и представители федерации по греко-римской борьбе и федерации бокса.
Важность поддержки детского и массового спорта подчеркнул и ректор Самарской государственной сельскохозяйственной академии Александр Петров, на базе которой состоялось спортивное состязание юных спортсменов. Партнеры турнира вручили организаторам и помощникам благодарности и грамоты.
«Финальные схватки длились до самого вечера, но никто из юных спортсменов не жаловался. В большом спорткомплексе самарской сельхозакадемии царила атмосфера спорта и здорового соперничества. В этот день здесь было все – и радость победы и слезы поражения, но главное, что обошлось без серьезных травм, - подвел итог турнира Барсук. - В финале спортивного праздника состоялась церемония награждения участников. Стоит отметить, что некоторые юные борцы впервые взошли на пьедестал почета. В этот вечер ребята получили не только грамоты и медали, все 63 победителя и призера получили подарки призы от организаторов».
«Пусть в этом году турнир не получил статус международного, но участие команды Казахстана, а также большой интерес к соревнованиям в других республиках бывшего СССР, непременно выведет турнир памяти С.В.Суркова в ранг престижных международных соревнований, которые, со временем, могут стать одной из визитных карточек нашего региона», - активист ОНФ Сергей Сурков, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
21 декабря 2017 12:43
Опубликовано соответствующее постановление правительства. ЧМ-2018
278
19 декабря 2017 17:10
Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный бланк. ЧМ-2018
404
19 декабря 2017 15:03
ЧМ-2018
264
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6718
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7273
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7131
Спорт в регионе
23 декабря 2017 18:11
Армейский гиревой рывок – новый вид военно-прикладной дисциплины для военнослужащих Российской Армии. Рывки выполняются снарядами (гирями) 16-24 кг у женщин и... Спорт в регионе
222
22 декабря 2017 16:05
14 команд из России и Казахстана выставили на ковер лучших юных бойцов и показали, что такое настоящий спорт и вольная борьба. Спорт в регионе
190
22 декабря 2017 15:12
Среди мальчиков и девочек до 13 лет. Спорт в регионе
200
21 декабря 2017 21:10
Спорт в регионе
251
21 декабря 2017 10:19
На нем подведут спортивные итоги уходящего года. Спорт в регионе
209
21 декабря 2017 10:10
На данный момент известны четыре соперника самарцев. Спорт в регионе
192
20 декабря 2017 23:45
Спорт в регионе
380
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5687
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2123
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9067
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2746
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10592
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3137
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2683
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1725
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2100
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2002
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1668
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3307
Мероприятия