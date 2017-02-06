Самарские Крылья Советов расстанутся с двумя игроками

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Футбольный клуб "Крылья Советов" и защитник Алексей Концедалов договорились о досрочном расторжении контракта. Все формальности были улажены и Алексей попрощался с персоналом клуба и базы. Перед отъездом защитник поблагодарил "Крылья" и самарских болельщиков:Алексей Концедалов выступал за "Крылья" с 2010 года и провел 96 игр в чемпионатах и Кубке России.Помимо этого, защитник "Крыльев" Тимофей Маргасов покинул расположение нашей команды в турецком Белеке и перешел в московский "Локомотив", где продолжит выступление во второй части Чемпионата России.В наш клуб Тимофей перешел летом прошлого года и принял участие в 7 матчах этого сезона за "Крылья Советов", сообщает сайт ФК.