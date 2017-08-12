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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские "Крылья Советов" оштрафовали на 30 тысяч рублей

12 августа 2017 11:58
225
Самарские
Они шесть раз нарушили регламент РФС.

11 августа в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором, как обычно, были рассмотрены все нарушения, произошедшие во время проведения матчей различных чемпионатов и первенств в России.

В том числе чиновники рассмотрели обстоятельства игры в Самаре «Крылья Советов» - «Волгарь» 5 августа. В результате нашей команде было вынесено сразу несколько наказаний:
«в соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента  оштрафовать ФК «Крылья Советов» г. Самара»
В сумме штраф составил 30 000 рублей.

Расшифровывается только один вид нарушений регламента -  нарушение схемы расположения СМИ, пишет TLTgorod.
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