Самарские "Крылья Советов" оштрафовали на 30 тысяч рублей
12 августа 2017 11:58
225
11 августа в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором, как обычно, были рассмотрены все нарушения, произошедшие во время проведения матчей различных чемпионатов и первенств в России.
В том числе чиновники рассмотрели обстоятельства игры в Самаре «Крылья Советов» - «Волгарь» 5 августа. В результате нашей команде было вынесено сразу несколько наказаний:
«в соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента оштрафовать ФК «Крылья Советов» г. Самара»
В сумме штраф составил 30 000 рублей.
Расшифровывается только один вид нарушений регламента - нарушение схемы расположения СМИ, пишет TLTgorod.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
7 августа 2017 16:06
Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола – они выполнены на треть. ЧМ-2018
294
19 июля 2017 19:03
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны,... ЧМ-2018
276
13 июля 2017 10:11
Главный врач Чемпионата миру по футболу FIFA-2018 в Самаре Армен Бенян прокомментировал новость о масштабных учениях на стадионе «Металлург». ЧМ-2018
1482
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6387
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6905
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6825
Спорт в регионе
12 августа 2017 11:58
Они шесть раз нарушили регламент РФС. Спорт в регионе
225
10 августа 2017 17:09
В межсезонье в тренерском штабе БК «Самара» произошли изменения. Они затронули основную, молодежную и юношескую команды клуба. Спорт в регионе
200
10 августа 2017 16:50
ЦСКА/Самара приглашает жителей и гостей города принять участие в праздновании Дня физкультурника и зарядиться энергией спорта, здоровья и отличного настроения... Спорт в регионе
256
9 августа 2017 21:41
Следующий поединок подопечные Андрея Тихонова проведут 13 августа. На "Металлурге" они сыграют с "Динамо" из Санкт-Петербурга. Спорт в регионе
393
9 августа 2017 21:08
В соревнованиях приняли участие 16 команд субъектов РФ. Спорт в регионе
309
9 августа 2017 18:04
Трасса проходит по живописным местам набережной реки Волга. Старт и финиш будет располагаться в районе Полевого спуска. Спорт в регионе
326
9 августа 2017 14:54
В середине межсезонья он перенес небольшую операцию в Мюнхене, после чего там же проходил постоперационную реабилитацию. Спорт в регионе
251
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
237
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7053
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1321
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5277
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1746
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2756
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2188
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1974
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1587
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1752
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5505
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6443
Мероприятия