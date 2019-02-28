Самарская велосипедистка - бронзовый призер чемпионата России

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В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по велосипедному спорту на треке, в котором принимали участие более 100 спортсменов из различных регионов страны.Самарская спортсменка Александра Гончарова в скретче завоевала бронзу, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО