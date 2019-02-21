Самарская теннисистка выиграла зимнее первенство Европы
21 февраля 2019 16:47
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Соревнования проходили в в чешском городе Раковник.
Россиянки последовательно обыграли сборные команды Беларуси, Швейцарии, а в финале - хозяек соревнований сборную Чехии. передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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