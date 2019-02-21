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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская теннисистка выиграла зимнее первенство Европы

21 февраля 2019 16:47
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Соревнования проходили в в чешском городе Раковник.
Самарская теннисистка Анастасия Гурьева в составе сборной команды России стала победителем зимнего первенства Европы (девушки 14 лет и моложе).

Соревнования проходили в в чешском городе Раковник.

Россиянки последовательно обыграли сборные команды Беларуси, Швейцарии, а в финале - хозяек соревнований сборную Чехии. передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:    пресс-служба минспорта СО
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