Самарская теннисистка выиграла зимнее первенство Европы

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Самарская теннисисткав составе сборной команды России стала победителем зимнего первенства Европы (девушки 14 лет и моложе).Соревнования проходили в в чешском городе Раковник.Россиянки последовательно обыграли сборные команды Беларуси, Швейцарии, а в финале - хозяек соревнований сборную Чехии. передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО